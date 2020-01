«Nous devons agir maintenant» – Lampard montre la frustration de Chelsea

Date de publication: samedi 25 janvier 2020 8:08

Frank Lampard a montré sa frustration face au manque d’activité de transfert du club après que Chelsea ait devancé Hull City dans une victoire 2-1 dans le quatrième tour de la FA Cup.

Après que la dernière défaite du week-end dernier à Newcastle a été aggravée par un niveleur d’Arsenal mardi dernier, les Blues de Lampard ont évité une semaine frustrante de s’aggraver aux espoirs des éliminatoires du Sky Bet Championship.

Hull avait parfois l’air brillant devant leur première foule à guichets fermés depuis l’abandon de la Premier League en 2017, mais Chelsea vainqueur alors que Michy Batshuayi ouvrait le score et une tête de Tomori se révélait suffisante malgré le but tardif de Kamil Grosicki sur coup franc.

“La bonne nouvelle est que nous sommes dans le chapeau, la mauvaise nouvelle est que c’est un petit exemple de notre saison”, Lampard a déclaré à BT Sport.

«Nous avions le jeu à notre portée et nous jouons selon de beaux schémas pour les terminer. Mais quand ils ne se détachent pas, vous devez continuer à les essayer. Quand nous jouons bien, nous sommes une bonne équipe mais nous ne terminons pas le match. Nous avons causé nos propres problèmes.

«C’est difficile. Nous travaillons dur devant le but et cela ne se fait pas pour nous. Cela va vous définir. Je me sens comme un record battu. Nous avons la plus grande part de possession et de tirs au but, mais nous ne comptons pas.

«Il y a plus de buts à atteindre et de contrôle du match. Vous ne pouvez pas déplorer votre chance, comme une déviation avec le but de Hull. C’est frustrant. Nous commettons des erreurs et leur permettons d’en exécuter deux en remorque au cours des dernières minutes.

“C’est nous. Il y a des joueurs au repos ou blessés au terrain d’entraînement. Mais c’est le message constant de moi. Si nous ne pouvons pas accepter ces exemples devant nous. Newcastle était pareil. Arsenal était le même. Le message est clair.

«Il n’y a aucun mouvement à proprement parler maintenant. Nous avons eu une punition en été et elle est censée vous blesser. Nous avons perdu l’un des plus grands joueurs de notre histoire à Eden Hazard. Telle est la situation.

«Mon travail consiste à travailler tous les jours sur le terrain d’entraînement pour améliorer les joueurs. Nous avons perdu du terrain l’été dernier et nous devons agir maintenant pour nous faire avancer.

«L’argent n’est pas mon travail, mais je dois être honnête et honnête. Le recrutement à court terme est quelque chose que nous devons réussir. »