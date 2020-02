“Nous devons donner du mérite à l’adversaire” »Pressfootball

Jeudi 06 février 2020

L’entraîneur du Real Madrid n’a pas caché son chagrin après l’élimination des «meringues» de la Copa del Rey aux mains de la Real Sociedad. Cependant, ‘Zizou’ a souligné l’élan de son équipe en mentionnant que “la deuxième partie était meilleure que la première et nous avons essayé jusqu’au bout”.

Le directeur technique du Real Madrid, Zinedine Zidane a exprimé sa tristesse de ne pas continuer d’avancer en Copa del Rey après avoir été éliminé à domicile contre la Real Sociedad 4-3. Cependant, le stratège français a mis en avant le mérite de ses joueurs qui ont tenté devant une équipe basque qui le dépassait dans les grands passages du match.

«Je me sens mal parce que nous avons perdu. La deuxième partie était meilleure que la première et nous avons essayé jusqu’au bout. Même avec 1-4, nous avons essayé. L’adversaire a très bien joué et il faut lui donner du mérite. Dans la première partie, nous avons eu beaucoup de difficulté dans la pression. Nous avons également eu des erreurs défensives », a-t-il commencé en montrant une conférence de presse.

«Zizou» a commenté les facteurs de la défaite du «merengue». «Quand il est perdu, c’est parce que quelque chose s’est produit. Jusqu’à ce match, nous l’avions très bien et pas aujourd’hui. Mais cela ne change rien, nous resterons les mêmes. Je tiens à remercier le soutien du Bernabéu, qui a été derrière les joueurs tout au long du match », a-t-il déclaré.

Pour le Français, il ne croit pas que cette élimination affectera le campus. «Ce n’est pas comme la journée de Leganés, c’était un aller-retour. Aujourd’hui a été différent. C’est le football. Vous devez lever la tête et continuer avec la force. Cela fait mal, oui, vous devez dire la vérité. Mais il faut penser au dimanche. Vous devez récupérer car l’effort a été formidable. »

Enfin, Zidane a clôturé brièvement en disant: «C’est le football. Il a raté ce match et cette période. Il faut penser à la Liga. »