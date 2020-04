“Nous devons essayer d’accélérer les protocoles et recommencer”

Aux micros de Tmw Marcello Nicchi a parlé de la situation actuelle d’incertitude quant à la reprise du championnat en Serie A.

Voici les mots du président de l’Association italienne des arbitres:

“Avec chaque jour qui passe, il y a de plus en plus d’incertitude et je suis vraiment désolé. Nous sommes tous très inquiets du sort de notre pays, mais il y a beaucoup de choses qui auraient besoin de réponses et qui devraient venir d’un seul interprète. Nous avons strictement suivi les directives sanitaires et gouvernementales, mais il nous faut maintenant accélérer les protocoles et donner des réponses. Si vous ne pouvez pas partir en juin ou juillet, je me demande comment vous pouvez partir en août ou septembre. Vous ne devriez pas passer de l’autonomisation à la terrorisation.

Aujourd’hui, il n’y a probablement pas de conditions pour recommencer, pour diverses raisons, des morts aux infections, jusqu’aux protocoles qui doivent être revus. Mais alors je me demande: qu’est-ce qui va changer en septembre-octobre? Rien. À mon avis, nous devons essayer de recommencer, avec un protocole qui garantit la sécurité maximale possible. Dès qu’il y aura un feu rouge, on s’abstiendra. Mais nous devons recommencer. La sécurité totale ne peut rien nous donner ni personne ».