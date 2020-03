“Nous devons être responsables pour vaincre ce putain de virus” »Press Soccer

Samedi 21 mars 2020

Le milieu de terrain de l’Atlético Madrid Saúl Ñíguez a expliqué comment il effectuait la quarantaine à domicile en raison du coronavirus qui affecte l’Espagne. Il a également révélé l’initiative qu’il dirige qui a l’intention de lutter contre la pandémie qui secoue la planète.

«Chaque jour qui passe est beaucoup plus difficile, mais nous devons être responsables pour vaincre le virus maudit. Ma routine me manque: me lever, aller m’entraîner, être avec mes compagnons… J’ai de la chance que mes chiots et mon partenaire rendent cela plus agréable », a-t-il déclaré à Radio Marca en conversation.

L’international espagnol est précurseur du projet “Nous sortirons ensemble” avec Álvaro Morata et Sergio Busquets. «Étant à la maison, j’ai eu l’idée d’aider d’une manière ou d’une autre. Lundi, nous aurons déjà les vrais héros qui vont rendre tout cela possible. Malheureusement, ces mouvements ont besoin d’un visage public pour faire du bruit “, a-t-il ajouté.

Dans ce sens, Saúl a affirmé que dans cette initiative “il n’y a pas de rivalités parce que l’important est que les ambassadeurs puissent amener les gens à essayer d’obtenir autant que possible”

Enfin, il a mentionné que l’objectif est de vaincre la pandémie qui affecte le pays ibérique, qui compte plus de 20 000 personnes infectées. “Pour moi, l’important est la santé des Espagnols, soutenir les agents de santé, la famille, les amis, les collègues … tout le monde a des problèmes et la chose la plus belle pour nous est que les gens reviennent à la normale. C’est la seule récompense que nous allons avoir », a fermé la roue de 25 ans.