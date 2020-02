Le capitaine de Valence, Dani Parejo, avait déclaré lors de la précédente réunion de la Ligue des champions dans le domaine de l’Atalanta que pour atteindre les objectifs qui avaient été fixés, il fallait améliorer les performances qu’ils avaient dernièrement à l’extérieur.

“Nous devons être réalistes et dernièrement, nous jouons depuis deux ou trois matchs.. Les deuxièmes tours sont plus difficiles mais si l’on veut atteindre les objectifs nous devons nous éloigner de chez nous& rdquor;, a souligné lors d’une conférence de presse.

En tout cas, le milieu de terrain madrilène a rappelé qu’ils avaient acquis de l’expérience ces dernières années pour jouer des matchs comme celui-ci et que cette même campagne avait obtenu de bons résultats en «Champions» loin de Mestalla.

“La vérité est que cela aide quand vous êtes plus habitué à ce type de matchs, ce n’est pas comme lorsque vous jouez le premier ou le second. Nous avons joué des Champions l’an dernier, en demi-finale de la Ligue Europa, nous avons remporté une finale au Barça de Messi. L’équipe n’est pas prise à nouveau en jouant à ce type de jeux& rdquor ;, se souvient-il. “Cette saison, nous avons gagné à Stamford Bridge, dans le domaine de l’Ajax, nous avons fait de bons rôles dans des domaines compliqués et nous avons un autre test mais cette fois le match n’est pas de 90 minutes mais de 180”, a-t-il déclaré.

“Nous arrivons sur un terrain difficile à jouer avec une équipe qui se porte bien non seulement dans les «Champions», mais aussi dans la ligue italienne, où ils sont quatrièmes et ont 63 buts en faveur. Ce sera un adversaire difficile et nous avons des victimes, mais je suis à Valence depuis des années et on m’a appris que Valence doit jouer pour gagner & rdquor ;, at-il dit.

Même Il a regretté le nombre élevé de blessures subies par l’équipe et a déclaré que cela devrait plus mérite “à ce qu’ils obtiennent.” Nous sommes en huitième et dans la Ligue faisant bien les choses afin qu’à un moment donné, nous pouvons compter sur nous. L’équipe répond avec six ou sept victimes à chaque match& rdquor;, a commenté.

Capitaine che Il a rappelé qu’il était dans le dernier tour à élimination directe de la Ligue des Champions qui a joué le club contre le PSG et a dit qu’ils l’ont fait “un grand rôle& rdquor ;, mais il s’est souvenu qu’il “était beaucoup plus jeune et maintenant vous accordez beaucoup plus d’importance à ces matchs et à cette compétition. & rdquor;.

De plus, il était très fier de pouvoir jouer l’un des dix joueurs avec les rencontres les plus officielles de l’histoire du club. «Il n’est pas facile d’entrer dans le top 10 des joueurs de l’histoire d’un club comme Valence. Pour moi, c’est une fierté, j’espère pouvoir jouer beaucoup plus. DDès le premier jour j’ai tout laissé pour le bouclier& rdquor;, a conclu