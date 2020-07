« Nous devons rester concentrés » »Soccer Press

Samedi 04 juillet 2020

Grand retour au triomphe de Leeds, après avoir tiré parti de la dernière date contre Luton. L’équipe de Marcelo Bielsa n’avait aucune marge d’erreur si elle voulait conserver la tête. Ils ont rempli la tâche et restent les premiers candidats à la promotion en Premier League.

Une grande victoire a sauvé Leeds United contre Blackburn en tant que visiteur, après que la plupart de leurs poursuivants aient remporté leurs matchs. L’équipe de Marcelo Bielsa a gagné 3-1 en tant que visiteur et le stratège argentin ne se trouble pas et insiste pour rester concentré sur le reste de la compétition.

« Chaque match de cette période est très important et nous devons rester concentrés », a déclaré Bielsa dans ses remarques d’après-match.

L’ancien entraîneur de «Roja» a souligné la participation de deux de ses managers. « Mateusz Klich a fait un super match pour nous, déséquilibré le jeu en notre faveur » et « Kalvin a une très bonne qualité et a fait un beau but », a déclaré le Rosario.

Alors que l’entraîneur des Blackburn Rovers, Tony Mowbray, a félicité Leeds. «C’est une bonne équipe avec un entraîneur de classe mondiale. Le monde du football est impatient de voir comment ils se comporteront en Premier League contre une véritable opposition de classe. C’est un club que j’aime et j’espère qu’il va bien car ce sera excitant pour le football anglais de revenir en Premier League « , a-t-il déclaré.