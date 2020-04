“Nous devons terminer les championnats dans les meilleures conditions. Pellegrini peut être le capitaine …”

L’entraîneur du Rome Paulo Fonseca il est intervenu, par vidéoconférence, sur les microphones de Sky Sport. Les sujets abordés concernaient principalement la situation que connaît le monde entier du football en raison de coronavirus et la possibilité de relancer les championnats et coupes d’Europe.

Les mots

Vous avez eu beaucoup de temps, dans cette situation d’urgence, pour être proche de vous et de la société; voulez-vous nous rappeler une initiative?

“Je suis fier de l’initiative du club avec la fondation Roma Cares. Nous savons que Rome est célèbre dans le monde entier pour sa connexion avec les fans et la ville. J’aime l’initiative parce que nous avons non seulement collecté des fonds, mais que la société a fonctionné avec des structures et des hôpitaux en difficulté en achetant des masques et d’autres matériaux. J’ai également apprécié le projet adopté pour les personnes âgées en leur donnant de la nourriture et des produits de santé. Je suis vraiment fier. “

Hier, Totti est intervenu et a utilisé des mots très doux envers lui; avez-vous été impressionné par tout cela?

«Je suis très content des paroles de Totti, c’est une légende. Je pense qu’il est très important d’avoir cette reconnaissance pour le travail accompli ces derniers mois “.

Un jour, Totti a perdu l’équilibre en parlant de Lorenzo Pellegrini comme prédestiné pour le brassard du capitaine. Pensez-vous que son numéro 7 pourra combler ce poste?

“Je pense que oui. Lorenzo a toutes les conditions pour être capitaine de Rome comme le disait Totti “.

Comment parvenez-vous à dialoguer avec vos joueurs dans cette période reculée?

«En ce moment, nous parlons toujours aux joueurs, ils ont un travail individuel que mon équipe et moi avons préparé pour eux. Nous vérifions le poids, la nutrition et demandons également comment ils se sentent à la maison, car beaucoup d’entre eux sont seuls “.

À quel stade est le travail de récupération de Zaniolo?

«J’ai parlé au médecin et il a dit que tout allait bien. Il se remet de la meilleure façon. “

Au moment où vous commencez l’entraînement, combien de semaines les joueurs ont-ils besoin pour garder les 90 minutes de jeu?

«Nous devons penser à différentes choses: quand allons-nous recommencer avec le championnat et quand commencerons-nous la saison prochaine. Je pense que dans peu de temps nous serons prêts à recommencer car les joueurs travaillent toujours “.

Pensez-vous que les coupes européennes pourront continuer le championnat?

«Ce n’est pas facile à dire, mais je pense qu’en ce moment, la santé des personnes qui travaillent dans le football est plus importante. Nous devons d’abord avoir toutes les conditions nécessaires “

Êtes-vous également disponible pour revenir à la fin de l’été pour terminer les championnats?

“Oui, je pense que si les conditions sont réunies, il est important de terminer”

Il est également question de la possibilité d’opter pour des lieux neutres afin de conclure les coupes européennes; pensez-vous que ce serait une bonne idée de changer la formule?

“Je pense que c’est une bonne idée, nous devons terminer les championnats dans les meilleures conditions possibles”

Vous avez suivi une formation dans de nombreux pays et, dans chacun d’eux, on parle d’une réduction des embauches; quelle est sa position?

«Nous devons tous être prêts à aider dans ce moment difficile; à Rome, nous sommes prêts à le faire. Vous devez être sensible. “