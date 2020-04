nous discutons du marché, des contrats et du rééchelonnement des offres

NYON (SVI). Aujourd’hui, plaque tournante importante du football européen, UEFA en fait, réunion en visioconférence i secrétaires généraux des 55 fédérations nationales affiliés. A 12 heures, le tableau commence, l’ordre du jour comprend des mises à jour sur les deux groupes de travail créés lors de la dernière réunion datant d’il y a deux semaines et les options possibles pour la reprise des compétitions.

BEAUCOUP DE THÈMES CHAUDS SUR LA TABLE

La nomination d’aujourd’hui sera également utile pour comprendre comment terminer les compétitions continentales de clubs et les compétitions d’équipes nationales. Parmi les sujets du jour également les contrats des joueurs et le marché des transferts, les progrès de la FIFA seront évalués pour comprendre quelle solution adopter au cas où les ligues et compétitions internationales devraient dépasser la date limite du 30 juin, avec le marché des transferts qui serait à son tour influencé.