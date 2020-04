“Nous envisageons d’ouvrir une troisième fenêtre de transfert”

Dans une interview avec la chaîne de télévision allemande ARD Sportschau, James Kitching, directeur de la réglementation du football FIFA, a déclaré qu’elle envisage d’introduire un troisième fenêtre de transfert. Avec l’introduction d’une troisième période de marché, une grande attention doit être portée à l’adaptation aux différents championnats d’Europe.

Le scénario possible

Pour l’instant la situation reste la même: deux périodes de marché de transfert, un été et un hiver, mais si l’urgence et l’arrêt des championnats devaient durer plus longtemps que prévu, l’inclusion d’une troisième fenêtre de marché pourrait devenir une idée concrète .