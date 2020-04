“Nous espérons pouvoir reprendre un voyage fantastique”

Pietro Pastore, attaquant expert de la Pomigliano, a évoqué le moment de la pause forcée, retraçant également la super grotte de la grenade réalisée dans la seconde moitié de la saison.

Ce sont ses mots, dans l’interview accordée aux chaînes officielles du club: «Nous espérons pour tout le monde amateur que nous pourrons tous retourner bientôt sur le terrain, en attendant je salue tout le monde, à commencer par mon club, le staff, mes compagnons et aussi mes collègues des autres clubs. Quarantaine? Le côté positif est de profiter un peu plus de la famille, mais nous espérons pouvoir revenir à la normale prochainement. Vous avez interrompu un moment positif pour moi? Tout d’abord, je remercie l’environnement pour l’accueil, et honnêtement, je ne m’attendais pas à cette réponse, à la fois individuellement et en groupe, avec une incroyable série de 3 matchs consécutifs, et même le public n’a jamais manqué de donner son soutien. “

Et il ajoute: «Gobbato est un stade entièrement rénové et le jouer est vraiment spécial. J’ai joué ici pendant 5 années différentes et cette chemise m’a toujours procuré des sensations importantes. On réveillait l’enthousiasme de la place et c’est dommage que cette pandémie ait interrompu le chemin. Début décembre, ils nous ont presque abandonnés et nous retrouver au milieu des playoffs est une grande satisfaction. En terminant, merci à la famille Pipola qui, malgré le moment, ne nous fait jamais rien manquer, faisant preuve d’un grand professionnalisme “.