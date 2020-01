“Nous étions brillants, nous avons dominé le jeu” »Football Press

Dimanche 19 janvier 2020

Jürgen Klopp, directeur technique de Liverpool, a évoqué le triomphe de la classique contre Manchester United par 2-0, ce qui signifiait continuer à augmenter son avance en tête du classement de la Premier League. L’entraîneur allemand, était satisfait de la performance de ses joueurs surtout pour ce qui a été montré en première mi-temps.

«C’est un grand soulagement, j’étais très content de 85-90% du match, nous étions brillants. Nous dominons le jeu, surtout en première mi-temps. L’énergie qu’ils ont mise sur le terrain était incroyable », a déclaré Klopp après la fin du match.

Dans ce même contexte, l’Allemand a déclaré que “Sur une journée normale, nous aurions marqué trois fois en première mi-temps et en deuxième mi-temps jusqu’à 65 minutes, nous aurions dû être plus clairs”.

Enfin, il a fait l’éloge de l’adversaire en service et a reconnu ses propres erreurs dans le match. «Manchester United a une qualité évidente, a joué un peu plus au football et nous avons dû nous défendre. Il y a eu de petites erreurs ici et là, nous n’avons pas suffisamment utilisé la possession et le jeu est resté ouvert. Ensuite, nous avons marqué un magnifique but à la fin, c’était une très bonne sensation », a déclaré l’entraîneur de Liverpool.