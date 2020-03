“Nous ferons de notre mieux pour terminer régulièrement le championnat”

Une contribution pour la lutte contre Covid-19 et la volonté, dans les meilleurs délais et dans le respect des règles, de clore le championnat sans changer de format, ne faisant ainsi que glisser le calendrier.

Cela est ressorti de l’Assemblée des Ligue B, strictement en vidéoconférence. Voici les détails dans la note officielle:

L’Assemblée a approuvé à l’unanimité l’achat de vingt appareils de ventilation pulmonaire qui seront donnés à autant d’établissements hospitaliers du pays, qui seront indiqués par les vingt entreprises participant au championnat de Serie BKT.

“Nous vivons une situation d’urgence – a déclaré le président Balata – et ce type d’équipement est ce dont les hôpitaux ont le plus besoin pour y faire face. Nous sommes le championnat italien, présent dans toutes les régions de notre merveilleux pays et pour cette raison nos entreprises indiqueront une structure qui a besoin de cet équipement “.

Le président Balata est également en contact et a informé les institutions gouvernementales par le biais du ministère des sports de mieux partager le processus de don. Toujours sur le thème du Coronavirus, l’Assemblée, dans l’espoir qu’il sera possible de reprendre ses activités le plus tôt possible avec la garantie maximale de la santé de tous, a décidé de mettre en œuvre toutes les actions possibles pour achever le championnat selon la formule prévue par le règlement. Enfin, l’Assemblée a décidé de se mettre d’accord sur une ligne commune avec la Fédération des footballeurs pour déterminer comment poursuivre l’entraînement après l’arrêt prévu ces jours-ci.