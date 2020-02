“Nous irons à Anfield avec humilité”

Malgré avoir laissé sa voix sur l’herbe, harangué ses disciples et réclamé les encouragements des fans, Diego Pablo Simeone a pu articuler un mot dans des déclarations recueillies par Movistar. Avec un léger sourire et sachant ce qu’ils avaient fait sur le terrain, l’entraîneur argentin, déjà avec des pulsations inférieures à cent, a analysé la victoire contre Liverpool. “Nous nous attendions à ce type de match contre un adversaire très fort. Il y avait différents records, dans son domaine et dans le nôtre. Je pense que nous avons bien commencé et bien réagi dès le départ. Avec le but, nous avons joué comme il se doit. Même dans certains contrecoups, nous aurions pu marquer un peu plus& rdquor ;, a déclaré l’entraîneur des rojiblancos.

Simeone a salué le rôle de ses joueurs. Comme il l’a fait dans le précédent, l’entraîneur mourra pour avoir défendu son équipe. Et hier, il l’a montré à nouveau avec ses déclarations. Bien sûr, il a voulu souligner l’attitude et la concentration défensive de l’équipe tout au long des quatre-vingt-dix minutes, sans concentrer les éloges sur les joueurs d’arrière-garde. “Si les attaquants et les milieux de terrain n’avaient pas participé au travail défensif, les défenseurs n’auraient pas été à une telle altitude& rdquor ;, a déclaré l’Argentine.

Il a souligné l’ampleur de la victoire compte tenu de l’entité du rival. Sans surprise, Atleti a affronté Liverpool intraitable, une équipe qui n’a concédé que trois défaites cette saison. “Ils jouent très bien, ils ont une grande puissance physique. C’est une équipe spécialisée dans le vol et l’accélération du ballon& rdquor;, valorisé.

Il ne voulait pas perdre l’occasion d’envoyer un souvenir affectueux aux fans. «Nous n’avions jamais connu une telle réception depuis huit ans que je suis ici. Nous avons commencé à gagner le match au rond-point menant au stade. À Anfield, nous devrons jouer avec humilité, a-t-il conclu.