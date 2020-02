“Nous l’avons très bien résolu” »Football Press

Samedi 22 février 2020

L’entraîneur de Barcelone a félicité l’équipe après la victoire écrasante au Camp Nou contre Eibar pour la Liga, les laissant temporairement en tant que leaders du tournoi. En outre, il a déclaré que ces matches faisaient envie car cette semaine, ils joueront pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le directeur technique de Barcelone, Quique Setién était satisfait après la victoire en masse des ‘culés’ 5-0 sur Eibar de Fabián Orellana. De plus, l’entraîneur d’Arturo Vidal, a déclaré que ces triomphes donnent confiance en ce qui s’en vient, comme le match de Ligue des champions.

«Lorsque vous gagnez 5-0, tout est beaucoup plus facile. Cela influence grandement l’humeur et la tranquillité. La première partie, nous devions bien le faire, et nous avons très bien fait les choses devant une équipe qui n’a pas eu peur et a été agressive dans la pression. Nous l’avons très bien résolu », a déclaré le stratège lors d’une conférence de presse.

De plus, il a souligné le rôle de Lionel Messi, auteur de quatre buts dans le match au Camp Nou. «Messi fait cela depuis 14 ou 15 ans et continuera de le faire. C’est une garantie pour tout équipement. La réalité est qu’elle est toujours là. Si ce n’est pas avec des buts, c’est avec des passes décisives. C’est pourquoi il est le meilleur au monde, car il résout ce que les autres ne peuvent pas », a-t-il déclaré.

Setién a ajouté comment il a vu le jeu chilien sur le volant, Arturo Vidal: «Nous ne voulions pas qu’il soit attaché au groupe. L’idée était de déranger davantage la centrale dans ce domaine pour profiter de l’arrivée de Junior. Il est vrai que parfois vous avez dû vous déplacer. Il arrive bien et est très impliqué dans le travail défensif. Cela nous donne beaucoup d’énergie et beaucoup de nerf. Ce n’est pas sa position idéale, mais il travaille et met beaucoup de désir », a-t-il déclaré.

Enfin, l’entraîneur espagnol prépare déjà son duel contre Naples pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. «Je pense que nous sommes bien arrivés. L’équipe est absolument au courant. Il y a toujours des choses à améliorer, mais nous pouvons faire face à un avenir proche avec des garanties. Nous avons bien de nombreux joueurs, ils ne sont pas fatigués et l’équipe va très bien mentalement », a-t-il conclu.