“Nous n’allions pas bien et Valence l’a fait sentir” »Pressfootball

Samedi 25 janvier 2020

L’entraîneur de Barcelone a analysé quelle a été sa première défaite à la tête de l’équipe catalane contre l’équipe ‘che’ et qui a compromis le leadership de la ligue espagnole. “Il y a des choses que nous n’avons peut-être pas bien expliquées”, a expliqué le stratège une fois le match terminé.

Le directeur technique de Barcelone, Quiqué Setién, a déploré la défaite de son équipe contre Valence à Mestalla et cela a mis en danger la première place de la Ligue si le Real Madrid remporte son match. Malgré cela, il était confiant et pense qu’il verra ce sur quoi il a travaillé pendant la semaine.

«Il est vrai qu’il y a certaines choses que nous n’expliquons pas bien. Aucun de nous n’aime la réalité, ni les joueurs ni nous. Valence Il nous a engagés, nous a bien fermés et l’a fait se sentir encore plus comme des locaux. Il y a des choses qui nous ont empêchés d’aller plus loin. Nous avons donné de nombreux laissez-passer insignifiants », a déclaré Setién.

Compte tenu du siège de l’équipe d’Albert Celades en première mi-temps, le DT ‘culé’ a insisté sur le fait que le résultat pourrait être pire. «Nous devons essayer de corriger les choses. Il vaut mieux s’être reposé avec 0-0. Nous n’allons pas bien du tout. Ensuite, nous nous sommes améliorés à certaines occasions mais ce n’est pas suffisant », a-t-il ajouté.

Malgré les changements dans la deuxième partie où Arturo Vidal a ajouté des minutes, l’entraîneur a déclaré qu’ils étaient exacts à leur arrivée. «Nous avions des chances très claires qu’il puisse nous faire entrer dans le match, mais ils ont fait appel contre cela et ont donc fait pencher la balance en leur faveur. Ils sont également arrivés quatre fois en première période et cela aurait pu être pire pour nous », a expliqué l’entraîneur.

Pour l’Espagnol de 61 ans, il n’y a pas de temps à se lamenter et il a assuré qu’il se concentre déjà sur la prochaine rencontre. «Je pense qu’il y a eu des moments où l’adversaire était très impliqué dans sa zone et si nous avions réussi un match nul, nous l’aurions compliqué. C’est une défaite douloureuse et vous devez l’analyser attentivement pour voir les choses qui ont été mal faites », a-t-il conclu.