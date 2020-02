“Nous ne pouvons pas nous permettre des erreurs et des choix …”

TOUR ANNUNZIATA (NA). Dimanche le Savoia Monsieur Parlato défiera Giraud au stade Novigrad, course fondamentale pour pérenniser la performance et la victoire remportée il y a une semaine avec Marsala.

L’ANALYSE DE MISTER

Au vu de ce rendez-vous, le technicien d’Oplontini a expliqué: «Nous aurons besoin d’une performance de grande attention et concentration, nous ne pouvons pas nous permettre des erreurs car nos adversaires viendront ici pour jouer leur jeu et gagner des points. – a expliqué Parlato – Il ne faut pas penser au match aller, se diriger uniquement vers la course de dimanche, nous faisons face à une équipe bien entraînée et physiquement forte “.

COMPLET ROSE MAIS …

Sur les choix possibles: «Je n’ai pas la baguette magique quand je choisis les propriétaires, mais qui joue et qui n’a pas toujours à me mettre en difficulté. Tous les entraîneurs aimeraient avoir beaucoup de problèmes, demain nous ferons les évaluations finales lors de l’arrivée. Riccio? À Marsala, voyons voir. Les nouveaux venus s’intègrent bien, nous n’avons pas un autre tour de retour à jouer et nous devons donc faire de notre mieux pour ramener autant de points que possible à la maison. “

PASSEZ AU SUIVANT

Chiosa à propos de la lutte pour le titre: «Pensons à un match à la fois, nous n’avons pas à regarder l’affichage actuel, il est clair que s’il restait deux jours, le discours serait différent, le moment est venu de penser au Novigrad. Nous devons corriger certaines erreurs que nous commettons encore et renforcer les bonnes choses que nous faisons déjà. “