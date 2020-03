Nolito, un footballeur de Séville, passe ses journées confiné à la maison, comme pratiquement toute la planète, en attendant que la tempête passe et que la Liga reprenne, le cas échéant. L’Andalou, dans une interview accordée à «Goal», commente qu’il continue de travailler quotidiennement pour maintenir sa forme, mais qu’il est étrange pour lui de le faire seul. Il se soucie également de son avenir parce que le 30 juin prochain est gratuit.

27/03/2020 à 22:22

Celui de Sanlúcar de Barrameda assure que “je ne sais pas quel sera mon avenir, c’est de cela que mon agent est en charge, mais j’ai mis fin à mon contrat le 30 juin”. Il n’exclut aucune option, ne joue même plus à l’étranger, ce qu’il a déjà fait en deux étapes différentes avec le maillot de Manchester City, avec Pep Guardiola, et également à Benfica, au Portugal. “Ça ne me dérangerait pas d’aller nulle part”, précise-t-il, même s’il comprend également que “c’est une décision que je devrai prendre à l’époque et que je vais parler à ma femme et à ma grande fille, surtout”. A 33 ans, il est convaincu qu’il a encore du football à donner.

En tout cas, le premier est le premier et se concentre sur la fin de la saison avec Séville, si possible, et, surtout, sur l’humanité vaincre le coronavirus: “Nous devons le supporter, voir si ce bug disparaît” , commente-t-il avec sa façon particulière de s’exprimer. Nolito décrit son quotidien: “Nous devons accomplir chaque jour les tâches que nous confient les entraîneurs physiques de Séville. Une heure et demie ou deux travaillent quotidiennement pour ne pas perdre la forme, car nous ne savons pas quand cela se terminera et quand nous recommencerons. «Nous flottons un peu, sans rien savoir», est-elle sincère.

Fidèle à sa façon d’être, il suppose que, malgré le confinement, il est toujours une personne privilégiée: “La quarantaine me traite bien et, Dieu merci, je suis une personne privilégiée”, explique-t-il avant d’ajouter que “les trois filles que j’ai Ils deviennent fous, mais bon, nous sommes ici et il y a beaucoup de gens en Espagne et dans le reste du monde qui sont bien pires que nous. ” Et il est conscient que “beaucoup de gens meurent, mais nous devons continuer. Nous avons dû vivre cette situation et il n’y en a pas d’autre”.