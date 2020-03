“Nous n’étions pas avec des touristes européens mais nous étions avec d’autres étrangers”, a admis le capitaine de la Villa Mitre, Agustín Cocciarini

Indépendant vient de deux victoires consécutives. Le Super ligue avec un 3 à 0 énergique avant Cordoue centrale de Santiago del Estero dans Noisette puis il a lancé le Super League Cup, après avoir battu Vélez par la moindre différence avec les deux Silvio Romero depuis le point de penalty. Cependant, le Rouge aura une autre réunion ce mardi à partir de 21h10, quand il affrontera Villa Mitre de White Bay pour le 32e tour de la Coupe d’Argentine dans le Stade de la ville de Lanús.

Agustín Cocciarini, capitaine de l’équipe membre du Fédéral A, a parlé de son séjour Buenos Aires et toute la situation de conflit que le monde connaît en raison de la pandémie mondiale appelée coronavirus. “Nous sommes dans le Clé de l’hôtel laissé dans la rue Mexique. Nous n’étions pas avec des touristes européens mais nous étions avec d’autres étrangers “, a expliqué le joueur.

Silvio Romero, buteur et capitaine de l’équipe dirigée par Lucas Pusineri, s’est approché ce mardi du siège de Guild Argentine Soccer Players demander que le match ne soit pas contesté. “La position n’est pas de jouer le match de demain”, a expliqué l’attaquant lors de son entrée sur les lieux. À ce sujet, Cocciarini, en dialogue avec Jogo Bonito (FM 93.1), a assuré: “J’ai entendu ce qu’il a dit Silvio Romero et je partage avec lui. Notre position n’est pas de jouer. Nous sommes solidaires de Independiente et des autres équipes qui ne veulent pas jouer. Nous verrons qui décide de la AFA“

Par conséquent et pour l’instant, la collation n’est pas en danger parce que les deux Gouvernement national comme lui Ministère de La santé indiquent qu’il n’y a aucun risque à jouer derrière des portes closes. La réunion aura lieu ce mardi avec l’arbitrage de Ariel Penel et celui qui passe à la phase suivante attendra le gagnant entre Tiger y Alvarado de Mar del Plata, qui sera à la date et à l’heure à confirmer.