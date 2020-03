“Nous n’irons pas à Milan au prix de perdre à table”

l’état d’urgence coronavirus est total et le numéro un pour Getafe ange Torres il l’a réitéré catégoriquement. Mardi, en fait, le président espagnol a parlé aux microphones de la station de radio Onda Cero de la décision de s’attaquer au voyage de jeudi à Ligue Europa contreInter.

Les déclarations

«Si les choses ne changent pas, Getafe ne se rendra pas en Italie demain. Si nous devons perdre la qualification sur la table, nous la perdrons mais nous le ferons la tête haute. Pour aucune raison, cependant, je ne mettrai en danger la santé de mon peuple.

Nous avons demandé à l’UEFA une alternative pour ne pas jouer à Milan: nous ne voulons pas nous retrouver au milieu du coronavirus, il n’y a aucune raison précise pour laquelle nous devons le faire.

Le gouvernement espagnol a publié un décret qui dit des choses claires et qui nous semble bon, nous verrons ce que les Italiens vont dire. S’il avait le même avis, nous ne pourrons plus voyager et le match sera annulé ou reporté. Soit nous déplaçons le match de Milan, soit nous reportons, ce qui serait peut-être la chose la plus sensée.

Il n’y a toujours pas de décision définitive, l’UEFA ne s’est pas encore exprimée; nous sommes en contact et devons nous décider rapidement. On m’a dit de demander un permis spécial au ministère du Développement, mais je ne le ferai pas. Je n’irai pas dans un endroit où je ne veux pas aller maintenant. Les gens de l’Inter avec qui nous avons eu affaire comprennent qu’il nous est difficile de voyager en Italie et à Milan, la situation est vraiment compliquée.

Quel est l’intérêt de tout cela? Le gouvernement espagnol interdit l’arrivée d’avions en provenance d’Italie et le gouvernement italien a suspendu la Serie A et dois-je me jeter dans le feu? La santé est la première chose. “