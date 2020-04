“Nous nous concentrons sur la santé physique et mentale du campus de l’UC” »Presse football

Jeudi 02 avril 2020

Depuis l’isolement provoqué par la mise en quarantaine, le coach de l’Université catholique s’est penché sur la situation actuelle, interrogé sur la situation vécue par le coronavirus. En outre, il a commenté la formation à distance de son club, déclarant que “nous dévoilons à nos footballeurs le respect des mesures sanitaires”.

Depuis la course des taureaux, il est déjà devenu une sorte de coutume de voir des personnages du monde du football, de mener des interviews et des conférences de presse à distance. Cette fois, c’était au tour d’Ariel Holan. L’entraîneur argentin de l’UC a abordé les problèmes actuels liés aux conséquences de COVID-19 dans le monde et dans son club.

Dans ce sens, Ariel Holan a exprimé son inquiétude et son incertitude face à la pandémie, déclarant que «la chose la plus importante est de s’adapter à la réalité, quelque chose que nous ne pouvons pas changer. C’est impensable pour l’humanité, c’est la première fois que nous traversons quelque chose comme ça. La meilleure façon est d’avoir une routine quotidienne, au début il nous a été difficile de nous adapter ».

Dans ce même document, l’entraîneur argentin a commenté le processus d’adaptation pour lui et son personnel, en déclarant que «nous nous concentrons sur la santé physique et mentale. La première chose que nous avons essayé de révéler à nos footballeurs, c’était de respecter les mesures sanitaires que les autorités mettaient en place. Et puis, il est très important que chaque joueur maintienne des conditions physiques. Le club a pris la décision de louer des kits de formation. »

Concernant la façon dont les membres de l’équipe ont effectué la formation à distance, l’entraîneur a ajouté que “chaque joueur fait de son mieux car sa condition individuelle affectera plus tard la condition de l’équipe, mais sachant qu’il est très difficile de supplanter le contact avec le ballon et les minutes de football ».

Enfin, lorsqu’on lui a demandé s’il voyait un avantage dans cette situation, Holan était sincère quand il a dit: «Je ne vois aucun avantage, sauf que nous avons eu Gato Silva et Saavedra blessés, Edson est venu avec une pubalgie à moitié rebelle et le ‘Chapa «J’ai eu un malaise. Cela nous permet, à notre retour, probablement tous les joueurs à une centaine de leurs possibilités physiques ».