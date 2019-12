Nous nous connectons avec l'Allianz Arena! Bayern Munich vs. Wolfsburg LIVE sont mesurés LIVE par la Bundesliga

REGARDEZ MAINTENANT Bayern Munich et Wolfsburg (EN DIRECT et EN DIRECT / via Fox Sports / 9 h 30) les visages sont affichés pour le jour 17 du Bundesliga dans l'Allianz Arena. Suivez la MINUTE UNE MINUTE du match pour Depor.com, qui vous offrira la minute la plus complète de tous avec des buts, des cartons jaunes, rouges et autres incidents. Accrochez-vous à la diffusion et à la narration pour en savoir plus sur le Bayern Munich et Wolfsburg.

Mexique 8 h 30

Pérou 9 h 30

Équateur 9 h 30

Colombie 9 h 30

Bolivie 10 h 30

Venezuela 10 h 30

Argentine 11 h 30

Chili 11 h 30

Paraguay 11 h 30

Uruguay 11 h 30

Brésil 11 h 30

Espagne 15 h 30

Le duel entre Bayern Munich et Wolfsburg L'un des plus attractifs de la journée. Suivez minute par minute, les statistiques, les objectifs, les incidents, les entretiens et le résultat de la réunion qui définit les positions dans le Bundesliga.

Les ‘Bávaros’ clôtureront 2019 en jouant à domicile et veulent faire le bonheur de tous les fans ce samedi 21 décembre. Alors que les «Lobos» chercheront à se rapprocher des positions de compétition internationale.

Les dernières pierres d'achoppement de Leipzig et du Borussia Mönchengladbach – leaders avec 34 unités – ont permis Bayern Munich zoomez sur le classement. Aujourd'hui, l'équipe de Hanse Flick a ajouté 30 points en 16 dates.

«Nous voulons clore le premier tour avec une victoire à domicile et dire au revoir à nos fans avec un bon match. Nous lui donnerons absolument tout », a déclaré l'entraîneur des Muniqués dans l'antichambre.

"Wolfsburg C'est une équipe très robuste et avec un jeu aérien puissant, elle a des joueurs avec beaucoup de qualité. C'est une équipe avec de nombreuses ressources. Ce ne sera pas un match facile », a expliqué Flick à propos de l'adversaire.

Bayern Munich Thiago Alcántara ne comptera pas pour l'accumulation de cartons jaunes. Alors que le buteur de Robert Lewandowski sera opéré de l'aine après avoir culminé l'engagement de samedi.

A ses côtés, Wolfburg Il veut surprendre les «Bavaros» avant d’aller aux vacances d’hiver. L'entraîneur Oliver Glasner a indiqué que le travail effectué lors des dernières présentations «a rempli la confiance de tout le personnel».

Bayern Munich: Neuer – Pavard, Martínez, Alaba, Davies – Kimmich – Gnabry, Müller, Coutinho, Perisic – Lewandowski.

Wolfsburg: Casteels – Mbabu, Tisserand, Brooks, Roussillon – Guilavogui – Victor, Schlager, Arnold, Brekalo – Weghorst.

