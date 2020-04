“Nous pouvons gagner” – Alphonso Davies sur les chances du Bayern Munich en Ligue des champions

Alphonso Davies a sans doute été la plus grande vedette du football mondial au cours de la saison 2019-2020. Depuis qu’il est devenu un habitué du côté, l’arrière gauche converti a régulièrement offert des performances de cape et d’épée pour le Bayern Munich, sa vitesse, ses compétences défensives et ses dribbles étant parfaitement visibles. Récemment, il a discuté avec ESPN où il a discuté des chances de Ligue des Champions du Bayern Munich, du fantastique Hansi Flick et plus encore.

Après les premiers combats sous Niko Kovac, le Bayern a sous Hansi Flick montré la qualité attendue du club le plus titré d’Allemagne. L’équipe a progressé progressivement au cours de la saison et jouait sans doute son meilleur football, juste avant que tout jeu ne soit arrêté en raison du coronavirus. Avant le décollage, le Bayern était considéré comme favori pour le titre estimé de la Ligue des champions, un objectif que Davies vise toujours:

Je pense vraiment qu’avec la qualité que nous avons, nous pouvons gagner la Ligue des champions.

Cependant, gagner un tel titre nécessite toujours une part de chance – une part de chance dont le Bayern a franchement manqué pendant des années. De plus, comme toujours, il reste de nombreuses équipes formidables dans la compétition. Le Manchester City de Pep Guardiola et un Lionel Messi ont inspiré Barcelone entre autres. Davies l’a reconnu:

Évidemment, ce ne sera pas facile. Il y a encore beaucoup de bons adversaires devant nous que nous devons dépasser.

Davies était très content de sa performance lors du dernier match du Bayern en CL contre Chelsea. Il a dit qu’il avait «très bien joué», «bien défendu, bien attaqué» et fait «ce que les entraîneurs m’ont demandé de faire».

Il est clair que Davies et toutes les autres stars du Bayern sont bien derrière le nouvel entraîneur permanent Hansi Flick. Flick a permis un Bayern plus fluide, créatif et agréable tout en offrant à ses joueurs un plan de match simple mais efficace:

Ma partie préférée de lui [Flick] c’est qu’il nous laisse jouer, nous laisse être créatifs. Il met en œuvre ses tactiques d’entraîneur, comment il veut que nous jouions, mais à la fin de la journée, le football est fluide. Il veut juste que nous gagnions des matchs et que nous jouions avec notre football

Eh bien, Davies a été un plaisir à regarder cette saison. Espérons que le football pourra reprendre sous une forme ou une autre dans les mois à venir afin que “The Champions” résonne dans les stades du monde entier. Les supporters de Davies et du Bayern rêveront que ce sera au tour de Die Roten de ramener le trophée tant convoité à Istanbul.