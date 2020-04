“Nous prévoyons de récupérer dans l’année et tout sera plus beau”

TORRE DEL GRECO (NA). L’extension des mesures restrictives au niveau national en raison de l’urgence du coronavirus, ainsi que la priorité absolue à réserver en ce moment à la protection de la santé publique, ont incité les organisateurs de la Coupe du Vésuve 2020 pour officialiser, bien qu’à contrecœur, la décision de reporter la deuxième édition du tournoi international de football des jeunes, initialement prévue du 30 mai au 2 juin à côté du stade “Liguori” de Torre del Greco.

UN EFFORT INCROYABLE

L’événement, relancé ces derniers mois par Asd Turris Calcio et “Colma”, sous la direction du responsable événement corail Massimo Priest, visait à répéter et à surmonter les chiffres et les consentements de l’édition 2019. Avant l’urgence, de nombreux contacts également de l’étranger mais, à ce stade, il aurait fallu demander un effort impensable aux clubs de jeunes et aux familles des jeunes joueurs, qu’ils auraient dû confirmer leur inscription dans les prochaines semaines, même s’ils ont placé le tournoi dans un créneau horaire dans lequel – nous l’espérons – nous aurions encore pu sortir de ce cauchemar.

LE GESTIONNAIRE D’ÉVÉNEMENTS PARLE

«En ce moment, la santé et le respect des règles comptent – souligne Massimo Prete. Ce qui, cependant, ne fait que dire au revoir aux participants: «Nous prévoyons de rattraper le tournoi d’ici la fin de 2020. En attendant, je suis sûr d’une chose: après avoir laissé cette période derrière nous, retrouver le stade avec beaucoup d’enfants, jouer , se réjouir et, oui, enfin s’embrasser à nouveau sera encore plus beau “.