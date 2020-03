“Nous proposerons à l’UEFA de reporter le différend européen”

Temps de coronavirus, en cas d’urgence. Aussi dans les sports et le football. C’est précisément pour cette raison que des décisions importantes seront prises par le UEFA, pour la poursuite des championnats et pour le même Euro 2020. Le numéro un des nôtres est intervenu dans ce FIGC, Gabriele Gravina, qui s’est dit déterminé à proposer le report du prochain match européen mardi, prévu pour juin de l’année en cours. Des déclarations fortes donc, mais qui connaissent vraiment une urgence.

Les Européens peuvent attendre

La ligne de notre Fédération est claire et claire: trop de jeux être contesté pour la Serie A, avec les changements de Champions et Ligue Europa imminente et avec les demi-finales de retour de Coupe d’Italie ne pas oublier. A tout cela, il faut ajouter le Championnat d’Europe et clairement tout cela serait trop à programmer. C’est précisément dans cette direction que les déclarations de Grabriele ont été projetées Gravina.

«Nous traversons une période difficile mais nous avons

le devoir d’assumer certaines responsabilités en sachant en indiquer un nouveau

jour, une nouvelle aube – a poursuivi le président de la FIGC -. Essayons

alléger l’amertume et surtout la douleur qui affectent le monde

tout ». “Avançons-nous vers un report du championnat d’Europe? Je crois qu’il y a

différentes priorités. Je comprends la grande valeur de la socialisation,

l’aspect économique mais il est juste reporter

Européens et donner la priorité à la clôture des championnats. «Cela va vers

un été de sport? J’espère encore plus tôt. “

Le président a également parlé de l’importance

que le football doit aussi être un lien social, qui unit. « On

ce faisant des réflexions dans le contexte institutionnel pour faire comprendre aux gens ce qui se passe

souffrant notre secteur, nous subissons des dommages incalculables du point de vue

vue économique – suite Gravina -. Je veux juste souligner cela plus tard

cette grande période de criticité et de douleur, le sport devra se lever mais il fera

de grands efforts s’il n’y aura aucun soutien, non seulement bon marché mais

aussi des normes, des lois spéciales qui l’aident à recommencer à donner des émotions

aux fans et aux Italiens “.

«Nous ne comprenons toujours pas qu’il existe un

manière différente de vivre le projet dans le monde du football, qui fonctionne si

vous vous réunissez – a souligné le numéro un Figc. J’ai encore des dieux aujourd’hui

signes de ce point de vue non positifs “. «J’espère de cela

drame qui affecte tout le monde, nous pouvons sortir avec une planification et une idée

différent “, a conclu Gravina.