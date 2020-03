“Nous rencontrerons les sports de masse dans les prochains jours”

Vincenzo Spadafora, Ministre des Sports, a annoncé une nouvelle réunion avec le CONI et avec les représentants sportifs de base, pour faire face au défi économique qui pose problème à de nombreuses petites associations sportives.

Ce sont ses mots: «Je veux m’entretenir avec les représentants du monde du sport en ce moment difficile, à partir du CONI mais je veux bientôt rencontrer au plus vite ceux qui représentent le sport de base. Le moment est également difficile pour le sport, en particulier pour de nombreux travailleurs qui sont bloqués par le blocage des activités, et ils doivent recevoir la plus grande attention “.