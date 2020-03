“Nous rétablissons l’autorité à Puteolana. Je nie la rumeur sur la vente”

POZZUOLI (NA). Hier, le rapport officiel du règlement de nouveau directeur général de Puteolana 1902 pour Archange Sessa, le nouveau manager grenade à nos micros nous raconte son parcours d’expériences dans le monde du football et analyse le travail à faire, entre l’urgence du coronavirus et la nécessité d’une première confrontation avec l’équipe.

ENTRE ÉCONOMIE ET ​​SPORT

«Il est clair que je n’ai pas le programme des autres managers en ce qui concerne le football, mais j’ai toujours été un grand fan de ce sport, je le pratique et je le pratique depuis que je suis enfant. Au fil des années, j’ai toujours alterné football et études, aujourd’hui je suis comptable agréé et conseiller de l’ordre de Naples mais au niveau de directeur sportif j’ai toujours organisé des compétitions, comme le Tournoi National des Comptables Agréés. Cette dernière compétition est à des fins récréatives mais crée une agrégation et de nombreux anciens footballeurs participent également à l’événement. ”

LES RAISONS POUR OUI

Le nouveau directeur général de la Phlegraean analyse l’excès de la négociation qui l’a conduit au tribunal de Granata: “Dans mon expérience footballistique, j’ai rencontré Osvaldo Casapulla, frère du président Emanuele, il y a un grand respect pour les compétences professionnelles et footballistiques. Quand il m’a appelé, il connaissait mon expérience au niveau managérial, il m’a demandé si je voulais apporter une contribution et connaissant à la fois Osvaldo et Emanuele, deux personnes excellentes, je n’ai pas hésité à accepter aussi car Pozzuoli comme carré m’intrigue beaucoup. La Puteolana est l’une des plus anciennes entreprises du sud de l’Italie, grâce au respect dans tous les domaines, j’ai vu le projet, les objectifs que l’entreprise entend poursuivre et tout cela me fascine. – souligne Sessa – Par rapport au début de la saison, les objectifs ne changent pas, la volonté commune est de faire bonne impression et d’essayer de gagner, logiquement nous espérons pouvoir reprendre le championnat, en écoutant les dernières mises à jour gouvernementales je ne pense pas qu’on puisse recommencer 3 avril mais nous restons à la fenêtre ».

PREMIERS PAS À FAIRE

Une fois l’urgence de Covid-19 résolue, il faudra se réorganiser pour recommencer de la meilleure façon possible: << L'arrêt forcé a sans aucun doute permis à Casapulla de faire le point de la situation avec une plus grande tranquillité d'esprit, créant les bonnes synergies entre l'équipe et la direction. Pour atteindre l'objectif fixé, une collaboration maximale sera nécessaire; club, équipe, supporters et administration locale, tous doivent faire leur part pour redonner du lustre à Puteolana. - Sessa souligne - Serie D? Je suis superstitieux et je ne veux pas être déséquilibré, nous espérons aller le plus loin possible. En ce moment, l'équipe possède la meilleure défense de la ligue et est deuxième au classement, généralement dans les catégories professionnelles les meilleures défenses vont loin, nous savons qu'un travail délicat nous attend et que nous devons recomposer les pièces en donnant les bonnes motivations. "

NOUVEAU PERSONNEL DE DIRECTION

Sessa devra travailler en étroite collaboration avec deux autres nouveaux managers, Luca Porta et Francesco Ingenito: “Je connais Porta par le biais de l’association des comptables, tandis qu’avec Ingenito j’ai partagé l’expérience de l’Intersociale. Dans le monde du football, de grandes choses sont souvent annoncées, beaucoup de discussions, il faudra être bon à agir concrètement pour ne pas défigurer et atteindre l’objectif. Maintenant, nous ne pouvons que virtuellement faire preuve de proximité avec l’équipe, mais malgré les difficultés du moment, le président travaille pour Puteolana “.

MESSAGE À L’ÉQUIPE

Sur et en dehors du terrain, Puteolana est prêt à recommencer: «Je n’ai pas encore parlé aux joueurs, nous devons suivre les instructions du gouvernement, mais je voudrais vous rappeler que jusqu’en janvier, cette équipe voyageait en tête du classement. Je ne pense pas qu’il soit correct de gaspiller l’excellent travail accompli jusqu’à présent, nous n’avons qu’à régénérer le groupe du point de vue de l’humeur et de la motivation, notre tâche sera de reconstruire une mentalité gagnante pour rappeler aux enfants quel est l’objectif saisonnier. Le président Emanuele Casapulla m’a illustré le projet, je n’ai pas trouvé une personne qui veut abandonner mais bien au contraire, il y a de grandes motivations pour aller de l’avant. De plus, on m’a dit qu’en juin, il y aura le transfert du siège social à Pozzuoli, le changement peut être effectué d’ici le 30 juin après l’expiration du délai fédéral, ce sera un nouveau signal pour la place de préciser que nous sommes ici et que nous voulons faire bien”.

ASSEZ DE POLEMIQUES STERILES

Ces derniers jours, il n’y a pas eu de pénurie de flèches au conseil d’administration de Puteolana et, après l’officiel Sessa, immédiatement les premières rumeurs d’une passation au sommet du club: «La situation créée n’est pas la meilleure, le moment qui passe L’Italie ne permet pas non plus le contact direct avec les gens, mais dès que possible, nous représenterons les joueurs ce que nous voulons faire. Souvent, alors, certains médias ont rapporté peu de nouvelles linéaires, des idées fausses ou artificiellement construites, nous savons bien que dans ces cas une étincelle suffit à rendre la situation explosive. – fait remarquer Sessa – je suis dans le monde du football depuis de nombreuses années et je crois que le président, ayant constaté que Puteolana continue d’être très attrayant, a envisagé l’idée d’avancer dans son projet avec plus de conviction. Il ne fait aucun doute que nous devons aller analyser ce qui a été offert en échange de la vente du titre, en attendant s’il a décidé d’aller de l’avant, c’est parce qu’il croit en la place de Pouzzoles et en la valeur des joueurs qui ont fait tant de bien jusqu’à présent. Nouveau consortium et rôle technique pour moi? Il n’y a pas de changement de propriétaire en cours, je nie catégoriquement la nouvelle de ma nomination en tant que diesse et de l’arrivée de M. Antonio Cristiano, la réalité des faits est ce que je déclare dans cette interview “.

ENTRE ESPOIRS ET MESSAGE AUX JOUEURS

Dernier commentaire sur la possibilité de repartir en avril et un message à l’équipe: “J’espère que nous pourrons recommencer dans quinze jours, mais surtout j’espère que cette urgence prendra fin. Dès que possible, nous allons tous nous asseoir à une table pour réfléchir à la voie à suivre pour le football, je suis optimiste par nature et je suis sûr que nous le ferons, nous devons le faire et venir sur Puteolana. Les joueurs de football? Seul notre volant d’inertie fonctionne bien, j’espère les rencontrer prochainement pour leur faire comprendre la volonté du club et les intentions du président, ce sera le lien entre l’équipe et la direction et je suis sûr qu’ensemble nous irons loin “.