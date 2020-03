«Nous reviendrons de ce fort» »Presse football

Lundi 30 mars 2020

L’entraîneur espagnol de Manchester City a joué dans une vidéo réalisée par le club pour motiver les fans à rester en bonne santé pendant la crise du COVID-19. L’entraîneur de Claudio Bravo a indiqué qu’il se préparait à retourner en Premier League.

Le stratège espagnol Pep Guardiola a partagé quelques mots de motivation avec les fans de Manchester City au milieu de la crise des coronavirus. La Premier League reste suspendue jusqu’à fin avril et l’entraîneur Claudio Bravo a souligné qu’ils reviendront “forts” de cette situation.

La vidéo, qui a été partagée sur le site officiel du club, a réuni des joueurs féminins et masculins, mais le protagoniste est Guardiola. L’entraîneur a conseillé de rester à la maison pour rester en bonne santé lors d’un appel qui est devenu une tendance au sein de la ligue anglaise.

le coronavirus affecte toute l’Europe et contenir le nombre de personnes touchées est urgent. Par conséquent, l’appel est de suivre les mesures des autorités pour éviter d’être infecté par le virus.

“Nous en reviendrons plus forts et meilleurs”, a déclaré l’ancien entraîneur d’Alexis Sánchez. Manchester City reste à la deuxième place du classement, derrière Liverpool, avec 25 points de différence et un match de moins à jouer.