“Nous rouvrons progressivement l’entraînement, pour les championnats nous devrons évaluer”

Un visage bien connu des amoureux de sport dans cette dernière période c’est certainement celle du ministre Vincenzo Spadafora. Ce dernier a révélé au Sénat quelques nouvelles sur le front reprise des championnats, en particulier celle de Serie A, qui pourrait recommencer entre fin mai et début juin. Il reste cependant de nombreux facteurs à dire évaluer à ce sujet. En ce qui concerne la formation, cependant, il sera possible de commencer progressivement.

Vers le redémarrage

«Nous sommes conscients que nous devons rouvrir parce que le sport est important en tant que valeur économique et sociale, mais nous le ferons dans le respect absolu de la santé de chacun. Alors petit à petit on peut définitivement penser à rouvrir toute la partie qui concerne l’entraînement, alors que pour les championnats et pour ce qui concerne l’activité motrice en extérieur nous évaluerons avec le Comité Scientifique Technique et la Protection Civile, conscients que cette réouverture doit être absolument poussée mais dans la protection de la santé de tous les citoyens italiens “.

Les évaluations

“J’ai envoyé une lettre au CONI et au CIP demandant à toutes les fédérations d’exprimer comment il est possible d’appliquer des protocoles de santé pour reprendre les activités sportives en toute sécurité. Vendredi, je recevrai les résultats de ces travaux, tandis qu’aujourd’hui je rencontrerai tous les représentants de la FIGC. Tous ces emplois nous permettront d’évaluer avant le 4 mai si nous pourrons recommencer “.