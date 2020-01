“Nous savons que nous travaillons très bien” »Football Press

Samedi 11 janvier 2020

Le stratège de Manchester United, Ole Gunnar Solksjaer, a déclaré après la victoire écrasante de son 4-0 mené par Norwich City. L’entraîneur norvégien a souligné le travail qu’il a accompli avec son équipe, qui se caractérise par la jeunesse et le changement de nom dans les différentes lignes de l’équipe.

Victoire brutale à Old Trafford. La section locale, Manchester United, a battu Norwich City 4-0. Ceux menés par Ole Gunnar Solksjaer ont submergé un adversaire qui continue de stagner au bas du tableau. Pour l’entraîneur norvégien, ses joueurs travaillent de la meilleure façon possible, et ils le savent.

“Je suis très heureux. Nous commençons avec le pied droit. À la fin du match, je suis sûr que l’adversaire dit que Manchester United est une équipe qui travaille très dur. C’est ce que j’attends de mon équipe. Dans tout match de Premier League, vous devez profiter de la pression et des avantages. Nous avons fait une très bonne seconde période », a déclaré l’entraîneur victorieux.

«Aujourd’hui, nous avons réagi et nous avons pu récupérer. Nous faisons trois pas en avant au lieu d’en faire un en arrière, car nous savons, dans l’intimité, que nous faisons très bien les choses », a déclaré le Norvégien.

Manchester United occupe la cinquième place de la Premier League, avec 34 unités. Dans la prochaine date, les Rojos Red Devils », devront affronter dans un séduisant derby le puissant Liverpool, qui reste leader en Angleterre et n’a pas connu de défaites depuis plus d’un an en jouant à domicile en Premier.