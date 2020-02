“Nous serons endommagés dans une course dominée”

AVERSA (CE). Ce matin, l’entraîneur du Madrigal Casalnuovo, Gianluca Sena, à nos microphones, il a analysé ce qui s’est passé pendant le match contre les dirigeants Real Agro Aversa, le match s’est terminé par la victoire des hôtes sur 95 sur un penalty.

PARLEZ LE PATRON

Pour clarifier ce qui s’est passé, après la sortie officielle du club de Caserte, notre rédaction a atteint le Président de l’Aversa Guglielmo Pellegrino: “Je comprends le technicien de Casalnuovo, qui voit à juste titre un précieux fondu égal à 95 ‘pour une pénalité qui n’était pas là, mais franchement je ne suis pas accusé d’être non sportif. Nous ne pouvons pas parler de cette manière à la lumière d’une direction de course absurde que les deux équipes ont soulignée. – Le numéro un a commencé – Des choses absurdes ont été mises sur la table, comme la question du vestiaire. Avant la course, nous avons clairement indiqué que nous, à Lusciano, sommes des invités et nous n’avons donc aucun contrôle sur certaines des dynamiques signalées par Sena, pour lesquelles nous nous sommes rendus disponibles malgré la disqualification “.

TENDANCES ET DÉCISIONS

Sur le déroulement de la course et sur les décisions: «Je ne trouve pas la campagne bien faite envers nous, la sportivité a toujours été notre fierté, alors d’un point de vue technique tout le monde peut y penser comme bon lui semble, mais j’étais présent et j’ai vu le match . L’arbitre était dans une confusion totale, il a annulé un but de hors-jeu inexistant, puis, après avoir signalé le juge de touche, il a décidé qu’il y avait une touche de la main d’Infimo. Sur les deux à zéro, nous aurions probablement progressé, mais en tout cas je pense que la victoire est irréprochable malgré son arrivée pour une erreur dans la finale de l’arbitre. Nous avons toujours joué, touché le but plusieurs fois et, entre autres choses, leur match nul est venu sur les “passes décisives” de l’arbitre qui devait interrompre le match. Au final, je pense que nous avons dû gagner beaucoup plus clairement et en analysant les épisodes, nous sommes probablement ceux qui sont endommagés ».

ROUGE DE DISCORD

A la fin de l’épisode controversé du carton rouge, qui semble d’abord adressé à Mignogna mais qui s’impose ensuite au deuxième gardien d’Aversa: «Je pense que l’arbitre s’est embrouillé, car alors le garçon de Casalnuovo n’a pas quitté le terrain entre autres, quel avantage aurions-nous tiré de la non-expulsion puisqu’il y en aurait dix. Je pense qu’il y a eu un échange de personne, en général cependant l’arbitre était scandaleux, la Fédération devrait intervenir car il n’est pas possible d’envoyer des enfants qui ne connaissent pas les bases du règlement. Du point de vue de l’organisation d’arbitrage, il y a certainement un manque à combler de leur part. “