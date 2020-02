“Nous sommes attentifs à ce qui se passe dans le pays” »Football Press

Lundi 03 février 2020

Dans le duel précédent entre Univerisdad de Chile et Inter de Porto Alegre, le vice-président du groupe «gaúcho», Alessandro Barcellos, a évoqué les affrontements qui ont duré une partie des bars avec des mousquetons et a déclaré «qu’ils nous ont dit que le parti partirait égal”.

La situation sociale que traverse le pays n’a laissé personne indifférent. Après la mort de Jorge Mora à la suite de l’action de la police lors de la première date du Championnat, des manifestations et des affrontements entre barristas et Carabineros se sont déplacés à l’intérieur des stades, même avec un match suspendu (Coquimbo-Audax Italiano) et le le duel auquel a fait face l’Université du Chili avec Curicó Unido, n’était pas non plus l’exception.

Face à cette situation et à l’immédiateté du match que les Bleus auront pour la deuxième phase de qualification de la Copa Libertadores contre Porto Alegre International, il a mis le club brésilien en alerte entre d’éventuelles manifestations et confrontations pouvant affecter le déroulement normal du duel, et que mettre en péril l’intégrité des joueurs «cariocas».

«Nous sommes attentifs à la situation qui se passe dans le pays. Ils nous ont dit que le match sera le même », a déclaré Alessandro Barcellos, vice-président du football pour la distribution brésilienne au journal La Cuarta. «Nous sommes en contact permanent avec Conmebol et le gouvernement du Chili. Nous serons prêts à jouer », a-t-il conclu.

Dans le même ton, l’entraîneur de l’Inter de Porto Alegre, Eduardo Coudet, a déclaré que «le Chili est une situation difficile. Nous espérons qu’il pourra s’améliorer et que le jeu évoluera sans problème », a fermé l’arrêt trasandino.