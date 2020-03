“Nous sommes confrontés à la plus grande crise du football, seuls unis nous sortirons”

Considérations importantes du président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, aux microphones de l’Associated Press. Le numéro un de la plus haute instance continentale de football a analysé tous les problèmes de football les plus chauds, à partir de la décision de reporter le voyage européen à la prochaine saison.

CRISE MONDIALE

“Nous sommes confrontés à quelque chose d’incroyable et d’inquiétant, nous parlons d’un virus qui contrôle l’Europe et le monde entier. Aujourd’hui, nous devons faire face à la plus grande crise que le football ait jamais connue, la vie de chacun change et il est difficile de faire des pronostics “.

ARRÊT TOTAL, LE COMPTAGE DES DOMMAGES

Par conséquent, le président Ceferin est clairement préoccupé par le sort du football européen et mondial, les répercussions économiques pourraient être catastrophiques: «L’arrêt des compétitions était un must, au niveau économique tout le monde subira de graves dommages et le football n’est pas exempt de ce discours, évidemment pas Je ne parle que du report de l’EURO 2020 mais de l’économie mondiale. L’UEFA et les Fédérations européennes doivent faire preuve d’unité et de détermination pour décider pour le bien de tous, je suis sûr que nous sortirons plus forts de ce moment difficile. Nous sommes tous dans la même situation, nous avons besoin d’humanité et de responsabilité pour nous entraider. “

Un avenir indéchiffrable

Concernant les Championnats d’Europe et les activités dans les différentes associations nationales: «Nous regardons de près la situation mondiale, sans oublier les fédérations nationales individuelles qui ont souvent l’UEFA comme source de revenus. Nous traverserons des mois difficiles, mais je reste confiant dans un revirement positif. – conclut Ceferin – Européens? Les déplacer vers la saison prochaine semblait le seul choix possible, maintenant l’idée est de conclure les championnats et les coupes mais on ne sait toujours pas si ce sera possible compte tenu des horaires serrés et des calendriers à redéfinir “.