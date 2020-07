« Nous sommes en colère. En Europa League pour gagner. Sur Eriksen … »

Au lendemain de la mauvaise défaite à domicile contre Bologne, le PDG de laInter, Beppe Marotta, a accordé une interview aux microphones de Sky Sport. Les sujets sont différents: de la déception de Conte à l’impact qu’Eriksen a en passant par l’objectif Europa League.

Voici les mots du manager Nerazzurri.

Marotta: « Conte est en colère: il montre sa faim »

«Il reste une grande amertume et une grande déception de ne pas avoir obtenu les trois points au vu d’une excellente performance d’une partie de la course, notamment d’épisodes comme le penalty. Malheureusement, cela s’est produit, de sorte que la déception demeure.

Nous tous, managers de Conte, avons ensuite examiné et exprimé notre amertume et notre déception pour une course à notre portée. Il a déjà commencé à penser à jeudi. Il est très en colère, mais ses critiques aident à comprendre un personnage et un homme qui veulent obtenir beaucoup plus de lui-même et de l’équipe.

Vérone est une étape interlocutoire d’un voyage, mais elle arrive à un moment où nous devons démontrer que nous avons chéri ce qui a été jeté hier. En ce moment extraordinaire, la partie compétitive coexiste, c’est-à-dire le championnat et la Ligue Europa que nous affronterons en août, et la partie marché qui se déroule malheureusement simultanément «

«Eriksen peut faire plus. Nous l’attendrons «

«Eriksen est entré, certainement avec difficulté en janvier, dans un secteur qui souffre malheureusement de l’indisponibilité des écarts majeurs. C’est un grand joueur, il peut sûrement donner beaucoup plus. Nous l’attendrons calmement mais ici aussi Conte fait un excellent travail.

Il nous reste 8 jours et nous devrons faire de notre mieux. Nous n’avons subi que quatre défaites qui peuvent être nombreuses ou peu nombreuses. Beaucoup pour ce qu’Inter représente, peu par rapport à notre croissance « .

Et sur la Ligue Europa …

«Pouvez-vous gagner? Certes, essayez oui, nous ne connaissons pas l’état de forme des autres équipes, mais il faut le croire. Nous participons pour gagner et c’est déjà une bonne chose «