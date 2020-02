“Nous sommes en situation d’urgence. Avec Corigliano, c’est un carrefour”

Après avoir perdu 2-0 à l’extérieur avec leF.C. Messina, qui a interrompu l’excellente séquence positive de Nola, le directeur sportif des brunians, Francesco Mennitto, a ainsi analysé le match et la période dans la maison en noir et blanc.

Voici ses déclarations, diffusées sur les chaînes officielles du club: «Les excellents résultats ont permis de déguiser une période qui en réalité nous voit en situation d’urgence du point de vue des absences. Cela ne doit pas représenter un alibi, au contraire, cela témoigne de la bonté du travail du personnel technique et des garçons, mais il y a 6-7 éléments importants que nous devons récupérer le plus tôt possible. On regrette le résultat avec le FC. Messine mais il faut immédiatement lever la tête, en vue d’un match interne très important avec Corigliano, qui représente un véritable carrefour de la saison “.