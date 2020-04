“Nous sommes intéressés par deux joueurs du Shakhtar. Mkhitaryan? Je veux que vous restiez”

S’adressant aux microphones de Great Football, l’entraîneur de Rome Paulo Fonseca a parlé du passé, du présent et du futur. Entre lui Shakhtar et l’avenir de Mkhitaryan, l’entraîneur portugais n’a pas manqué d’exprimer son inquiétude quant à la reprise du championnat.

Voici ses déclarations, rapportées par le Corriere dello Sport.

Shakhtar, entre passé et futur

«J’ai passé trois années fantastiques en Ukraine. Le club est revenu pour gagner la ligue, le premier que nous avons gagné était le meilleur. J’ai tellement de souvenirs du Shakhtar. J’ai ressenti beaucoup d’émotions et pas seulement lorsque j’ai remporté les trophées. Mais je dois admettre que les premiers titres étaient plus beaux que les autres. “

«Non, je ne veux pas rencontrer le Shakhtar en Europe. Seulement en finale (rires, sdc). J’aimerais rencontrer mes anciens joueurs, directeurs de club et employés. Si c’était en finale, je serais heureux. Ce serait fantastique. “

Un regard sur le marché

“Je l’ai déjà dit et je le confirme: Je veux que Mkhitaryan reste à Rome. Lui aussi veut rester. Cependant, il doit être clair que tout est maintenant en pause et que nous devrons parler à Arsenal. Je veux continuer à travailler avec lui. C’est un grand joueur et un grand homme. “

Intérêt pour tout joueur du Shakhtar? «Nous verrons ce qui se passera. En fait, nous n’avons pas besoin d’un grand nombre de joueurs, également parce que nous pouvons compter sur ceux que nous avons actuellement dans l’équipe. Nous pouvons être intéressés par certains footballeurs du Shakhtar, mais les traiter est toujours extrêmement difficile. Les clubs voudront payer moins pour de nouveaux achats. Je peux dire que je choisirais deux joueurs pour la Roma».

Entre reprise et baisse des salaires

Sur la baisse des salaires: «Nous devons comprendre que tout le monde traverse actuellement une période très difficile. Le personnel technique et moi avons décidé d’aider le club de cette manière, en réduisant nos salaires. C’est le moyen idéal pour aider. C’est important. “

«Peut-être que nous reviendrons pour nous entraîner individuellement à partir du 4 mai. Nous espérons plutôt qu’à partir du 18 mai, nous pourrons commencer à nous entraîner collectivement. Pour l’instant personne n’est sûr de la reprise du championnat».