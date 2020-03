“Nous sommes privilégiés et nous devons accepter la réduction de salaire” »Presse football

Mercredi 25 mars 2020

Le gardien du Bayer Munich a assuré qu’en tant que club, il n’y avait aucun problème à renoncer à une partie de sa rémunération pour aider d’autres officiels de l’institution, ceci en raison de l’impact économique que signifierait la suspension du football en raison du coronavirus.

La suspension du football aura un fort impact économique sur les principaux clubs européens. Pour cette raison, certaines ligues ont proposé, ou mis en œuvre, la réduction des salaires des joueurs et des managers, afin de protéger l’emploi des autres officiels de l’équipe.

L’un des cadres qui a pris cette mesure est le Bayern Munich, un club qui va réduire les salaires des joueurs de 20%, ce qui devrait permettre d’éviter de réduire la journée de travail de ses employés et surtout de ne pas baisser les salaires.

Compte tenu de la détermination, qui a été approuvée à tous les niveaux du “géant bavarois”, Manuel Neuer a expliqué que “les footballeurs sont un groupe professionnel particulièrement privilégié, il est donc clair que nous devons accepter une réduction de salaire si nécessaire”.

«Le Bayern compte environ 1 000 employés et beaucoup plus autour du club qui effectuent des tâches importantes. Nous voulons les aider en équipe avec ce geste et leur offrir de la sécurité », a ajouté le gardien allemand en accord avec la détermination.