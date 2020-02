Nous sommes ravis d’annoncer que Dimitri Payet a recommencé

Tendance

Alors que West Ham est en pleine crise existentielle, son ancien héros Dimitri Payet continue de vivre sa meilleure vie à Marseille.

La vie à West Ham semble assez misérable ces jours-ci, alors que tout le monde déteste votre stade, les propriétaires, le manager et les joueurs.

La vie de Payet, cependant, est absolument brillante. De retour dans sa maison spirituelle de Marseille, l’énigmatique Français a passé la semaine dernière à faire ce qu’il fait de mieux: retirer la pisse des défenses de l’opposition et marquer des buts miracles.

Marseille est invaincu depuis octobre, une série de 16 matches, et se place confortablement au deuxième rang de Ligue 1 – le meilleur que vous puissiez espérer en affrontant le Death Star du PSG – tout en progressant vers les quarts de finale de la Coupe de France.

Après avoir dû se contenter d’un nul 0-0 à Bordeaux lors de son match d’ouverture de février, Payet a assuré qu’il n’y avait aucun danger de répétition lors de son prochain match, contre Saint-Etienne.

Après seulement sept minutes de jeu, il récupéra le ballon sur l’aile gauche et entra dans la surface. Le résultat final a été le premier but d’une victoire 2-0, mais si vous deviez vous rendre au Stade Geoffroy-Guichard en ce moment, vous trouveriez toujours la défense et le gardien bien enracinés, essayant de mettre les pieds sur le juste après que Payet a vendu plus de mannequins que Mothercare.

Dimitri Payet ne marque que des tap-ins pic.twitter.com/rnjKdl2kqS

– FourFourTwo (@FourFourTwo) 5 février 2020

Non content d’inspirer une victoire la semaine dernière avec un morceau de magie, Payet a pris le terrain contre Toulouse et a de nouveau pris les choses en main pour virer Marseille à une victoire 1-0.

Le joueur de 32 ans a toujours le sentiment qu’une fois qu’il est sur la bonne voie, il peut à peu près faire tout ce qu’il veut, en jouant avec l’arrogance et l’arrogance de la plus grande rock star du monde.

Et donc, lorsque le ballon est tombé à ses pieds à 25 mètres du but après une première mi-temps vierge, il a décidé de le donner simplement dans le coin supérieur comme si c’était la chose la plus évidente au monde.

Dimitri Payet a recommencé 🔥

Son deuxième but accrocheur en quelques jours a permis à Marseille de s’imposer face à Toulouse…

Et c’était une pêche 🍑 pic.twitter.com/vKSnxsWNY3

– Football sur BT Sport (@btsportfootball) 9 février 2020

Payet a toujours été considéré comme une figure de division, comme si son attitude occasionnelle et ses problèmes de forme physique le rendaient moins séduisant comme l’une des énigmes les plus gauloises à orner la planète, comme Serge Gainsbourg dans une paire de Pumas.

À l’approche du crépuscule de sa carrière, les chiffres ne font que mettre en évidence son statut de l’un des grands artistes de ces dernières années. Depuis le début de 2015-2016, Payet a créé plus de chances que n’importe quel joueur de West Ham, malgré son départ en 2017, et presque deux fois plus que n’importe quel joueur de Marseille.

Il ne reste peut-être que quelques années à Dimitri Payet, ce qui rend les défenseurs de l’opposition très stupides. Nous allons vraiment, vraiment lui manquer quand il s’arrêtera.

