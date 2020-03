“Nous soutenons le sport italien, les chiffres le disent”

En réponse aux déclarations du ministre Spadafora, le Ligue Serie A publié une déclaration expliquant l’importance du mouvement du football pour notre nation. En plus d’avoir plus de 32 millions de fans, le football en Italie génère également1% du PIB national. En outre, le président de la Lega Serie A Paolo Dal Pino il a ajouté, en réponse à Spadafora, que ce n’était pas le moment de la controverse.

Le communiqué de presse officiel

En Italie, plus de 32 millions de fans suivent le football, un phénomène social et économique qui emploie plus de 300 000 personnes et génère 1% du PIB national. La Serie A a toujours joué un rôle reconnu en tant que locomotive du secteur, produisant directement environ 3 milliards d’euros de revenus totaux chaque année et générant 8 milliards induits au profit de toute la pyramide du football, en plus d’une contribution fiscale et sociale de 1 milliards d’euros. Ces dernières années, le montant de la contribution et de la solidarité de la Serie A, pour le développement des systèmes, pour le renforcement des secteurs de la jeunesse et pour soutenir les sports autres que le football, a toujours augmenté: des 93 millions que la Ligue de Serie A a alloués la première année de sa fondation en 2010, aux plus de 130 qui seront versés à la fin de la saison en cours.

Des chiffres importants, sur lesquels repose toute la chaîne d’approvisionnement, que la Ligue de Serie A espère continuer à fournir également pour l’avenir, pour sauvegarder l’ensemble du mouvement du football italien. “En ce qui concerne les déclarations d’aujourd’hui du ministre des Sports Spadafora, je pense que ce n’est pas le moment de faire polémique et de démagogie – a déclaré le président de la Ligue de Serie A Paolo Dal Pino -. Les chiffres ci-dessus parlent d’eux-mêmes et il n’est pas nécessaire d’ajouter quoi que ce soit d’autre pour souligner le rôle de la Ligue de Serie A en faveur du football de base et indirectement de tout le sport italien “.