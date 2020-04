“Nous voulons le championnat d’Europe. Mis à l’Inter? Moratti aurait essayé “

A Roberto Mancini tout autour de celui interviewé par Sportmediaset. la CT bleu il a abordé divers sujets, dont le marché des transferts, la reprise du championnat et, surtout, l’avenir du Équipe nationale italienne. Voici ses mots.

“Nous avons les qualités pour ramener les Européens en Italie”

«J’espère que nous pourrons revenir jouer le plus tôt possible parce que le football est aussi une chose sociale très importante, alors nous verrons ce qui se passera. Et j’espère que cette chose terrible se terminera bientôt. Cela demandera un peu plus d’attention, mais nous méritons de recommencer à vivre comme avant. “

Sur la situation de l’équipe nationale et le report des Européens …“Nous sommes l’une des plus jeunes équipes nationales, donc un an d’expérience supplémentaire améliorera les bagages de chacun, tant techniques qu’athlétiques. Ce sera une étape importante pour moi et pour nous. Nous avons réussi à créer une équipe solide qui peut s’améliorer et peut jouer pour gagner. Ramener le championnat d’Europe en Italie après tant d’années, étant donné que le dernier a été remporté en 1968, serait une chose magnifique que nous voulons faire. Nous avons les qualités pour le faire».

Mancini s’arrête alors pour parler des singles, des jeunes Tonali et Zaniolo, mais aussi des possibilités de Balotelli … «Une année supplémentaire sera importante pour Zaniolo. En tant que rôle, la première fois que je l’ai vu, il a joué en tant que mezzala et je pense que c’est sa position. Ensuite, il a la possibilité de jouer aussi comme un droit à l’extérieur ou comme il joue parfois à Rome. Si un joueur avec des qualités importantes peut remplir plusieurs rôles sans problème, c’est un avantage pour lui et pour nous. Tonali a une grande personnalité. Il n’a qu’à expérimenter certains niveaux puis il est déjà un joueur prêt. si Balotelli il ne pense qu’au football et fait ce qu’il a à faire, les portes sont ouvertes, pour lui comme pour beaucoup d’autres joueurs qui n’ont peut-être pas été appelés. Mario est comme tout le monde, il a des qualités importantes mais cela ne dépend que de lui “.

Y a-t-il de la place pour De Rossi dans l’équipe nationale? «Je pense qu’il sera licencié au cours de ces mois. Il était alors possible, à juste titre, qu’il préfère vivre une expérience différente. Nous verrons à l’avenir “.

Et sur le championnat …“Je pense que tout peut arriver car il n’y a jamais eu un tel bouleversement. Difficile de faire des prédictions, Juventus est en tête et reste le plus fort mais tout peut arriver, l’Inter et l’Atalanta pourraient aussi se remettre sur la bonne voie. Quand on s’arrête si longtemps, tout peut changer, rien n’est exclu».

Sur la possibilité que Allez à Inter … « Si Moratti était resté président de l’Inter le connaissant, je pense qu’il aurait essayé, comme il l’a fait avec Ronaldo, qui était l’un des attaquants les plus puissants du monde, et a réussi à l’amener auInter. Dans les journaux, nous lisons que Messi n’est pas très serein, alors peut-être qu’il est la personne la plus heureuse à rester à Barcelone “.

Et Ibra restera-t-il à Milan? “Zlatan il était l’un des meilleurs attaquants de l’histoire. Je le mets au même niveau que Messi et Cristiano Ronaldooù qu’il aille, il remporte le championnat en faisant toujours une avalanche de buts. Cette année aussi à Milan ça a bien marché mais je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur “.