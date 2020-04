“Nous voulons renouveler le contrat à Chiesa, ce serait important”

Le président de la Fiorentina, Rocco Commisso, a accordé une interview à Corriere dello Sport analysant le moment particulier vécu par notre pays et notre championnat. Il convient également de noter ses déclarations sur la l’avenir de l’équipe et de certains membres.

Violet numéro un a affirmé que le priorité actuelle ce n’est pas le championnat de cette année mais pour s’assurer que l’urgence vécue durant cette période ne compromet pas la saison prochaine. Les observations sur le projet du stade sont également intéressantes. «La politique doit réviser les lois des stades, à la fois les lois historiques et les lois du bâtiment. Si vous continuez à dresser des obstacles, personne n’investira en Italie et je vous assure qu’il y a beaucoup de milliardaires américains prêts à investir ici. Nous avons besoin de règles claires, à certains moments et pour le moment il n’y en a pas ».

Placer l’église au centre du village

Les déclarations de la Commission sur la avenir de l’équipe violette. Le patron a dit qu’il était concentré sur les deux construction de nouvelles infrastructures c’est créer une équipe importante.

Il a souligné qu’il voulait essayer d’apporter un trophée à Florence dès que possible, sans attendre la réalisation du projet de stade. Il a ensuite déclaré sur Chiesa: “Nous ne pouvons pas le rencontrer à cause du virus mais avoir un nouveau contrat est important pour nous et pour lui”. Bref, il y a toute la volonté de garder le bijou à la maison et de le mettre au centre du futur projet, il faut voir si le chiffre 25 a les mêmes intentions.