“Nous voulons terminer le championnat. Maintenant, nous devons recommencer”

Le championnat est arrêté, mais le Lazio attend avec impatience recommencer. Comment la blâmer: elle est deuxième du classement avec 62 points -1 de la Juventus et avec un affrontement à jouer contre les bianconeri.

Récemment, il a également parlé sur les microphones de Sky Sport Joaquin Correa, l’un des protagonistes absolus de cette saison passionnante des biancocelesti. Le numéro 11 fait des déclarations sur la reprise du championnat.

Les mots de Tucu

«Je venais d’une blessure, mais je pense que tout le monde allait bien, même ceux qui n’ont pas joué. La force du groupe a fait la différence, il faut maintenant se concentrer, bien s’entraîner et recommencer.

Recovery? C’est étrange de s’arrêter presque deux mois, ça va être dur pour tout le monde, c’est comme si une nouvelle saison avait commencé, on a envie de bien faire. Nous pensons jour après jour, nous espérons que tout cela restera un mauvais souvenir. Nous voulons terminer le championnat et nous amuser avec les fans qui sont toujours avec nous. “