“Nous voulons vraiment jouer contre Madrid”

«C’est toujours un plaisir de revenir au Bernabéu. Je dois juste en profiter & rdquor ;, déclaré Pep Guardiola avec la salle de presse du manoir blanc bondée pour sa conférence de presse. Le Catalan s’est exprimé mercredi dans l’avant-première du Real Madrid-Manchester City. Il n’a pas caché son envie d’affronter le duel: «Nous voulons vraiment jouer contre le Real Madrid & rdquor ;.

25/02/2020

Agir à 22h41

CET

Pol Ballús

Guardiola a répondu avec éloge aux paroles de Zidane, qui l’avait défini quelques heures auparavant comme le meilleur entraîneur du monde: «C’est bien pour le football que des gens comme lui réussissent. J’apprécie vos mots, mais je ne suis pas le meilleur, je ne joue pas pour ça. Lou ce que Zidane a fait en Europe, remportant trois champions d’affilée, je pense que ça va coûter cher de répéter & rdquor ;.

Il a confirmé la pleine disponibilité de Sterling, déjà remis de son inconfort, et a regretté la perte de Hazard: «Je suis désolé qu’il ne soit pas là, quand vous le voyez attentivement, il note qu’il est un joueur spectaculaire. Malgré cela, il a souligné une grande différence entre le Real Madrid qu’il a rencontré il y a cinq ans et l’actuel: Je pense que Madrid est différent maintenant. C’est beaucoup plus agressif, appuyez plus tard. Ils ont une grande solidarité à aller défendre, quelque chose qui n’avait peut-être pas auparavant.

“Espérons que le match soit juste pour tout le monde & rdquor;

La dernière élimination des Champions de Manchester City, face à Tottenham, se souvient de la polémique arbitrale, et Guardiola n’a pas nié le besoin de chance dans ces épreuves: «En Ligue des Champions, il faut bien jouer, cette première. Ensuite, il faut aussi de la chance dans certaines décisions. Beaucoup de choses se sont produites ces dernières années, oui. Mais c’est du passé. Voilà, nous ne pouvons pas le contrôler. Espérons que tout puisse être juste des deux côtés & rdquor ;.