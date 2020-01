Nouveau clin d’œil au Real Madrid: le compliment de Mbappé à Zidane | Ligue d’Espagne

Kylian Mbappé a tout raconté un peu et dans une ambiance détendue, lors de la soirée de lancement de sa nouvelle fondation ‘Inspired by KM’, il a dévoilé ses idoles d’enfance et là Zinedine Zidane, champion du monde avec la France apparaît à la Coupe du monde 1998 et leader de la génération galactique du Real Madrid au début des années 2000. Eh bien, le «crack» a lancé une phrase qui est aujourd’hui considérée comme un nouveau clin d’œil au club blanc, qui, comme on le sait, espère le signer l’été prochain .

Mbappé, avec seulement 21 ans, champion du monde avec la France en Russie 2018, est l’un des joueurs les plus reconnus du football mondial ces dernières années. L’attaquant a grandi à une époque où Zidane était une superstar mondiale au sommet du jeu.

Lors de la soirée de lancement de sa nouvelle fondation avec laquelle il espère aider 98 enfants âgés de 9 à 16 ans jusqu’à l’âge adulte, Mbappé a été interrogé sur les footballeurs qu’il admirait le plus dans son enfance.

“Eh bien, j’ai eu des phases”, a-t-il dit. “Pour commencer, enfant, c’était Zidane. Si vous êtes un enfant et que vous êtes français, votre idole est Zidane.” “Après cela, c’était Cristiano (Ronaldo) et j’ai eu la chance de lui faire face. Ensuite, c’était le Brésilien Ronaldo à cause de sa façon de jouer”, a expliqué Mbappé.

“Je veux laisser ce genre de marque à mes valeurs, laisser un message dans l’histoire du football”, a ajouté le joueur du PSG, qui pourrait quitter l’équipe de Paris à la fin de la saison et le Real Madrid serait sa destination.