Nouveau partenaire d’attaque pour Dani Stone: Banfield rejoint Fabian Bordagaray

Banfield l’incorporation de Daniel Osvaldo, qui était à la retraite depuis trois ans et demi. Cependant, Julio César Falcioni C’était clair: il voulait un autre attaquant.

Et il l’a compris. Le “Drill” a ajouté un prêt de six mois, gratuit et sans option de Fabian Bordagaray, provenant de Défense et justice. L’attaquant partira avec avantage dans l’examen de Fauteet depuis “Pierre Dani“a subi une larme.

Le Defence and Justice Club rapporte que la mission a été convenue avec Banfield pour 6 mois, sans inculpation et sans option de Fabián Bordagaray

– Défense et justice (@ClubDefensayJus)

19 janvier 2020

De cette façon, le “Falcon” de Florencio Varela Il a perdu deux attaquants le même jour. Outre le départ de Bordagaray, le départ de Nicolás “Uvita” Fernández à San Lorenzo.