Nouveau procès de Simeone à Wanda contre Grenade

L’Atlético de Madrid et Diego Simeone rivalisent aujourd’hui contre l’euphorique Grenade et l’adversité, avec sept victimes, dont leurs trois plus grands attaquants, et avec la préoccupation croissante d’une situation anormale dans la Ligue, inconnue à l’époque de l’entraîneur devant l’équipe.

02/08/2020

Agir à 08h54

CET

De plus, dans le pire des cas, alors que c’était plus irrégulier, en 2016-17, il était immobile aux quatre premières places depuis le dix-septième épisode du tournoi. Dans le reste, il avait atteint son objectif bien avant. Par exemple, la saison dernière, il n’est pas descendu du podium dans 33 des 38 rendez-vous … Et aucun depuis le jour 12.

Aujourd’hui, la réalité est très différente pour l’Atlético. Impossible la Ligue, car deux défaites (2-0 avec Eibar et 1-0 avec le Real Madrid) et un match nul (0-0 à domicile avec Leganés) ont tiré cinq à 13 points de la tête ces derniers temps. trois matchs, l’équipe n’a que le «Champions», qui regarde à trois points de la sixième place du classement.

Il ne corrige pas non plus son problème de but ou de force – il n’a marqué aucun des trois derniers jours et ajoute 22 buts en 22 matches du tournoi – et reste l’Atlético moins vainqueur de Simeone, avec neuf victoires dans cette ligue, alors qu’il ressort. un autre handicap reconnaissable qui a déjà souffert dans le passé: les blessures.

Hormis le Brésilien Felipe Monteiro, incontesté dans le onze depuis qu’il a pris possession et sanctionné pour le duel pour cinq cartons jaunes, le coach n’a pas non plus ce samedi Diego Costa, Joao Félix, Álvaro Morata, Kieran Trippier, José María Giménez et Héctor Herrera , hors du choc dû à une blessure. Et peut-être Santiago Arias, en l’absence d’entraînement en soirée. Le Colombien a de sérieux doutes.

De son côté, joie à Grenade. Après ce classement historique pour la demi-finale copera, avec sa victoire mardi en quart de finale contre un «gros» comme Valence (2-1), l’entraîneur de Grenade, Diego Martinez, prendra en compte le match aller de Coupe de la semaine prochaine contre l’Athletic Club lors du onze qui s’alignera dans le Wanda Metropolitano.

Alignements possibles

Athlète de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Beautiful, Lodi; Koke, Llorente, Thomas, Saul; Vitolo et Correa.

Grenade: Rui Silva; Víctor Díaz, Domingos Duarte, Martínez, Carlos Neva; Yan Eteki, Yangel Herrera, Azeez; Antonio Puertas, Machís et Carlos Fernández.

Arbitre: Soto Grado (C. Riojano).

Stade: Wanda Metropolitano.

Heure: 21.00