Nouveau stade et avenir de San Siro: nouveau match entre Milan, l’Inter et la Comune | Serie A

Nouvelle réunion, la première de 2020, entre l’Inter, Milan et la municipalité sur l’avenir de San Siro. Comme l’écrit La Gazzetta dello Sport ce matin au Palazzo Marino, Alessandro Antonello, PDG de l’Inter, et Paolo Scaroni, président de Milan sont attendus. Lors du dernier sommet avec conseillers et techniciens, les clubs ont confirmé le rejet de l’idée de la double étape. Et pour la première fois, la municipalité a ouvert la possibilité de ne garder qu’une partie de la Meazza debout, avec l’Inter et Milan travaillant à “changer la taille du stade d’aujourd’hui”.