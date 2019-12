Nouvel an 2020 | Argentine | Que faire | Meilleurs endroits | Début été 2020 | Sites touristiques | Parties | Traditions et plus | Cordoue | Jujuy | Buenos Aires | Côte atlantique | Villa la Angostura | PHOTOS Hors Côté

Nouvel an 2020, le nouvel An c'est presque là, c'est un célébration internationale dans lequel l'arrivée d'un nouveau cycle de 12 mois qu'il connaît comme l'année. Il nouvel An C'est peut-être la fête à laquelle plus de gens participent, car d'une certaine manière, la plupart des êtres humains ont des raisons de le faire, soit pour célébrer une autre année qui arrive, soit pour une année qui part et ne revient pas.

Nouvel an 2020, Ce qui est vrai, c'est que la nouvelle année est une fête très émouvante dans le monde entier. Il 1er janvier c'est la date à laquelle la nouvelle année commence et il est de coutume de la célébrer la veille, c'est-à-dire la 31 décembre.

Nouvel an 2020, Avec l'arrivée d'une nouvelle année, il y a de l'attente et de la joie dans les familles, peut-être parce que c'est une raison de renouveau et de retrouvailles. Sa célébration est généralement à 00: 00hr. un toast est fait et ils mangent 12 raisins le plus rapidement possible en faisant un vœu pour chacun. Les cloches sont données et le début d'une nouvelle année est annoncé; Les raisins représentent chaque mois de l'année qui commence.

Nouvel an 2020, dans Argentine le Nouvel An Il est reçu avec un dîner qui rassemble généralement la famille et les amis. Les plats traditionnels sont rôtis ou froids tels que vitel tonné, la pagaie rembourrée, sandwichs à la chapelure et pionniers. Pour dessert, salade de fruits et desserts glacés.

À minuit, il est offert avec cidre ou champagne et profitez d'une table sucrée avec du pain sucré, du nougat, des fruits secs et du beurre. Habituellement, dans les quartiers, vous sortez généralement pour lancer des pièces pyrotechniques et porter un toast aux voisins. Au petit matin, après les fêtes de famille, il est courant que les jeunes assistent à des fêtes pour fêter la nouvelle année.

Les boîtes de nuit et les rues des centres touristiques sont pleines de monde jusqu'à l'aube. Les fêtes ont généralement lieu dans les rues, dans toutes les régions du pays; le trafic est coupé et les haut-parleurs sont retirés des maisons.

Annoncer le Nouvel an 2020 dans Argentine Cela peut être une explosion, et les options ne manquent pas lorsqu'il s'agit de trouver un endroit pour célébrer la transition d'une année à l'autre.

QUE FAIRE ET LES MEILLEURS LIEUX POUR COMMENCER L'ANNÉE 2020 EN ARGENTINE

(Photo: Youtube)

Ce pays a tous les paysages, car on peut aller de San Martin de los Andes en Patagonie, tous les climats, de Quartiers de Tango dans Buenos Aires dans la jungle missionnaire avec ses cascades Iguazu et ses liens avec Le Brésil et Paraguay, et toutes les races du monde, car en temps de guerre ils se sont installés dans les principales villes et aujourd'hui ce ne sont pas les touristes qui tombent amoureux et décident de rester.

° Passez la nouvelle année avec des amis

Dans Argentine Ils sont généralement très ouverts, amicaux et généreux, et il n'y a pas de meilleur groupe de personnes avec qui célébrer la fin d'une année et le début d'une autre. Si vous connaissez de beaux endroits, essayez de passer une nouvelle année avec eux et de renforcer les liens tout en vous amusant.

Il Nouvel Ancomme NoëlC'est une affaire familiale et conviviale assez discrète, la nuit tourne vraiment autour de manger et boire.

° Voir les feux d'artifice

Les feux d'artifice de célébration sont un incontournable reveillon presque partout, et ils sont très populaires, ils font vraiment de leur mieux à la veille de Nouvel An Pour le grand spectacle. Si vous êtes en ville, essayez de monter sur un toit pour voir comment les feux d'artifice illuminent le ciel lorsque l'horloge sonne 12 et dites Bonne année

Si le Nouvel An dans Buenos Aires 2020tu peux aller à Puerto Madero, le port le plus important de la ville, sur les rives de la Rio de la Plataet découvrez les feux d'artifice allumés par le gouvernement de la ville qui tirent sur la rivière. Sans aucun doute l'une des meilleures fêtes du Nouvel An en Argentine.

° Aller sur le terrain

Comme c'est en janvier que les vacances d'été commencent, la plupart des Argentins essaient de quitter la ville à ce moment pour passer une semaine ou deux dans le pays.

Que vous décidiez de descendre la côte vers des endroits pour passer la nouvelle année comme Mar del Plata, Pinamar ou Miramarou traverser vers Uruguay à Point de l'Est ou Cabo PolonioQuitter la ville est l'un des meilleurs moyens de passer reveillon.

Louer une cinquième ou une maison de campagne pour quelques jours est facile Argentine, car il y en a beaucoup autour de la pampa, ou plaine herbeuse, qui occupent de vastes zones du pays.

° Allez à une fête de rue à Palerme

Si vous décidez de rester dans la grande ville et de trouver des endroits pour passer la nouvelle année ArgentineL'une des meilleures choses que vous pouvez faire est d'aller à l'intersection de Gorriti et Ravignani dans Palermo Hollywood et aller à la fête de rue gratuite qui s'y tient la plupart des années.

Il y aura une petite rumeur dans la ville dans les jours précédant la fête, vous entendrez donc de bouche en bouche plus que tout sur l'heure à laquelle elle commencera. Les bars qui bordent la rue installent souvent des stands pour vendre des boissons, et les DJ font tourner des mélodies dansantes à partir de cabines installées aux passages à niveau. C'est gratuit et c'est un bon appel si vous n'avez pas de forfait.

° Se réveiller en Patagonie

Émerveillez-vous devant la beauté du monde qui descend jusqu'au Patagonie pour la reveillon.

Que vous soyez El Calafate, El Chaltén, passez la nouvelle année Bariloche ou Le sac, se réveiller dans une année différente semblera encore plus significatif avec l'air pur et montagneux et les paysages incroyables que vous pouvez trouver ici.

° Noël et Nouvel An côte argentine

Passer les deux fêtes de Noël et recevoir la nouvelle année sur la côte argentine est l'une des coutumes qui augmente chaque année. Des milliers de touristes commencent leurs vacances sur les meilleures plages argentines, avec beaucoup de musique, de danse et de joie. Comme prévu, Mar del Plata Il est l'un des favoris pour recevoir la meilleure façon brésilienne de "Réveillon en Argentine."

° Croisière du nouvel an en Argentine

Un autre des meilleurs endroits pour passer la nouvelle année Argentine sans aucun doute sur une croisière spéciale de reveillon et nouvel an, où le carnaval est assuré. Vous pouvez vous attendre à la meilleure nourriture, boissons, détente et loisirs que vous obtiendrez d'une croisière amusante. Ces croisières ont tout ce dont vous avez besoin pour le grand soir. Il vous suffit de réserver votre billet et d'en profiter.

Commencez la nouvelle année un peu différemment 2020.

° Couronner la nouvelle année au bout du monde

Bienvenue dans la nouvelle année argentine Ushuaia Ce doit être une expérience unique dans la vie. C'est la ville la plus méridionale du monde, et il est probable que même un peu de neige tombe, ne serait-ce qu'au sommet d'une montagne lointaine, pour qu'elle ressemble à la saison de Noël.

° Célébrez l'ombre des Andes

Passez vos vacances du Nouvel An dans un vignoble de Mendoza Ce sera une nuit inoubliable. Regardez le coucher de soleil sur l'imposante chaîne de montagnes des Andes en arrière-plan, et buvez et soyez heureux avec un peu Malbec Maison, célèbre dans le monde entier.

Le matin, parcourez les sentiers du Route 40 et regarder le soleil se lever sur les montagnes et faire une balade à vélo pour faire place à la nouvelle aube avec ce magnifique décor. Préparez votre partenaire et préparez vos prochaines vacances en famille!

5 soirées du Nouvel An à Buenos Aires

De nombreux touristes décident de rechercher les meilleures fêtes du Nouvel An à Buenos Aires, et pour cela, nous vous laissons quelques-unes des traditionnelles:

Bayside, fête à Punta Carrasco, à laquelle participent de nombreux étrangers. Idéal pour rencontrer des gens du monde entier, tout en dansant.Stefano Noferini, le dj et producteur de musique électronique italienne, qui compte des milliers de fans argentins, fait ses adieux à The BOW, Av. Costanera Norte et Sarmiento. Ils promettent la meilleure musique pour danser sans s'arrêter.Le grand Jaime, le centre culturel de Villa Crespo, commence l'année avec la «Fête du Nouvel An». Ils jouent Axel Fiks, Laion Jahmus et DJ SET de Bocacerrada (AKA. Joaquin Perez) Manuel Matarasso Agustin Fortuny. Les billets sont vendus à la porte, Araoz 832.Niceto Club, l'espace traditionnel de Palerme, revient avec sa "Fête du Nouvel An Partagée", à partir de 00h00, à Niceto Vega 5510, Palerme. Billets via Ticketeck ou à la billetterie du Club.La fin de l'année Rumbón, une fête colombienne à recevoir 2019, au Club Araóz (Aráoz 2424, Palerme).

LES SITES TOURISTIQUES CÉLÈBRENT LA NOUVELLE ANNÉE ET COMMENCENT L'ÉTÉ 2020

Ushuaia

Il est situé dans l'archipel de Tierra del Fuego, la pointe sud de l'Amérique du Sud, surnommée la «fin du monde». (Photo: océanique)

Passer Noël et Nouvel An Au bout du monde, c'est peut-être l'un des meilleurs plans du pays. Ushuaia, la ville la plus au sud de la planète, est entourée de montagnes Martial, Olivia et Cinq frères. La capitale de Terre de Feu C’est l’une des destinations du Argentine les plus visités par les touristes étrangers, qui arrivent à cette magnifique destination pour profiter de ses paysages époustouflants.

Au bord du canal Beagle, Ushuaia C'est l'une des destinations les plus visitées du Sud par excellence. les activités à réaliser sont infinies, depuis les navigations à travers le canal, la randonnée à travers la Glacier martial, une balade en train du bout du monde, pour survoler la ville en hélicoptère. Les soirées de fête, les bars et restaurants sont colorés et proposent des événements spéciaux et des spectacles.

Jujuy

Populairement appelé "Tacita de Plata", il est situé dans une vallée fertile, au confluent des rivières Grande et Xibi Xibi. (Photo: Avantrip)

Jujuy Il a beaucoup à offrir aux touristes argentins et étrangers. Sa magnifique géographie ne donne pas de repos et attire tous les sens, grâce à des joyaux naturels tels que Salinas Grandes, l'une des plus grandes dépressions de la province, le Pucará de Tilcara ou la Colline des Sept Couleurs apparaît dans Purmamarca. C'est sans aucun doute un incontournable pour tous les voyageurs, et leurs traditions de Noël ne sont pas loin derrière.

Cette province célèbre comme personne Noël Avec un esprit festif et traditionnel. Faits saillants des célébrations telles que Puna Jujeña, qui est célébré avec des chansons et des danses typiques. Depuis début décembre, différentes activités ont été menées, et des gérants et des représentations se multiplient partout.

Côte atlantique

aussi appelé «La Costa», c'est une dénomination populaire en Argentine pour désigner les villes avec un tourisme d'été basé sur la «plage» attrayante; Ils bordent tous l'océan Atlantique. (Photo: bijou)

La Côte atlantique de la province de Buenos Aires Il parvient, année après année, à allier un charme unique qui attire différents segments de la population vers un exode qui les amène à profiter de ses paysages variés et de ses villes thermales pour tous les goûts: il possède de larges plages, des dunes, des forêts, la vie et la couleur.

Les plages du Côte argentine Ils sont toujours une bonne option pour passer les vacances. Mar del Plata C'est le préféré des familles, tandis que d'autres spas comme Villa Gesell Ils sont envahis par un jeune public à la recherche de plans de nuit divertissants. Pendant le temps de Noël et Nouvel An Diverses activités, récitals gratuits et fêtes pour tous les goûts sont organisés sur toute la côte.

Cordoue

Il est connu pour son architecture coloniale espagnole. (Photo: Ficklr)

Cordoue C'est sans aucun doute l'une des destinations préférées pour passer les vacances à la campagne. Les familles se réunissent généralement dans les restaurants et les bars et, après le toast, continuent de célébrer la musique en bonne compagnie. Un endroit idéal pour célébrer la Noël est Le haut, situé à environ 96 kilomètres de la capitale Il est célèbre pour son Christ rédempteur, une image de 7 mètres de haut ouverte dans l'année 1954, qui est atteint après une promenade sur une colline escarpée de près de 200 mètres.

Villa Carlos PazBien sûr, c'est l'une des villes les plus choisies. Il offre une infinité d'options récréatives et touristiques. Promenades le long du front de mer, dîners incroyables avec un paysage magnifique de nature et de fond, pour une escapade de Noël idéale ou pour recevoir l'année de la meilleure façon.

Villa La Angostura

Il est connu pour ses bâtiments en bois de style alpin. (Photo: le territoire)

Avec une architecture qui s'harmonise avec ses paysages naturels incroyables, une offre gastronomique large et exquise, des hôtels de classe mondiale comme le monde acclamé Correntoso ou le récemment rénové Ruca Kuyen, des attractions comme le fantastique Nahuel Huapi ou le P ancestralArc national de Los Arrayanes, la Villa Comme les locaux le disent avec affection, c'est un spectacle visuel qui ne se démode jamais.

Passez les vacances à L'Angostura C'est une expérience unique. Depuis le 2009, l'association civile Espacio de Encuentro organise des cycles de concerts, des ateliers pour enfants et des activités récréatives en décembre, en accès libre et gratuit. Il y a des propositions culturelles très attrayantes à apprécier en famille, et la ville est décorée pour l'occasion avec de belles sculptures en bois, des peintures décoratives et des éléments de la Noël dans la région

TRADITIONS DU NOUVEL AN EN ARGENTINE

(Photo: Twitter)

Il existe diverses coutumes et rituels kabbalistiques dont le but populaire est d'attirer les meilleures énergies pour la nouvelle année qui commence. Les Argentins achètent généralement des bombes roses pour le dernier jour de l'année qui sont censées attirer la romance, la passion et l'amour au cours de l'année à venir.

Pour cette journée, les Argentins ont également tendance à acheter le billet de la Loterie Nationale ou le Graisse de Noël, que chaque année attire beaucoup d'argent et que les Argentins ont pour porte-bonheur. Il est traditionnel que les familles achètent un billet parmi tous leurs membres ou que leurs collègues en achètent un.

Il y a aussi les raisins traditionnels, qui sont consommés pendant les douze cloches et qui doivent être avalés pendant la récitation mentale 12 souhaits en espérant qu'ils se réaliseront l'année prochaine.

RITUELS MAGIQUES POUR LA NOUVELLE ANNÉE EN ARGENTINE

(Photo: Pixieview)

Beaucoup de gens croient que les énergies ce jour-là, ils vibrent plus fort que les autres jours, ils effectuent donc un autre type de rituels dédié à renouveler les vibrations et nettoyer nos intentions.

La plupart des gens qui se sentent enclins à ces rites aiment utiliser des huiles essentielles telles que essence d'ambre, noisette ou de cannelle, qui sont brûlés avec des encens pour purifier la maison.

Il y a aussi ceux qui font une liste de souhaits pour le nouvel An et quand ils touchent les douze cloches, ils la brûlent avec une bougie jaune ou orange, pour la croyance que le feu emmènera les désirs plus rapidement vers leur destination finale.