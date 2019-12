Nouvel an 2020 | Colombie | Que faire | Meilleurs endroits | Début été 2020 | Sites touristiques | Parties | Traditions et plus | Colombie | Célébration | Antioquia | Cartagena | Îles Rosario | Tayrona | Palomino | La Guajira | PHOTOS Hors Côté

Nouvel an 2020, Noël et nouvel An C'est le meilleur moment de l'année, nous sommes tous avec une énergie différente, plus gaie, motivée et désireuse de passer du temps famille et avec amis. C’est une belle opportunité pour Partir en voyage et profitez d'un fin de année différente.

Nouvel an 2020le nouvel An C’est une célébration internationale qui célèbre l’arrivée d’un nouveau cycle de 12 mois qu'il connaît comme l'année. Il nouvel An c'est peut-être le parti auquel participent le plus de gens, car d'une certaine manière, la plupart des êtres humains ont des raisons de le faire, célébrer une autre année qui vient, ou pour une année qui va et ne revient pas.

Nouvel an 2020, le fin d'année et cela envoie pour célébrer; cette nuit-là, la danse, les boissons et la feux d'artifice Ils courront partout dans le monde. Chaque pays de Amérique latine Il a ses propres coutumes pour le matin du 1er janvier, La Colombie Il a ses protagonistes particuliers, nous vous invitons à faire le tour de cet article et à découvrir tous les endroits que vous pouvez visiter pour passer un fin d'année excellent et différent.

Suivez les faits curieux sur La Colombie dans chacune des images pour en savoir un peu plus sur ce pays plein de diversité culturelle et naturelle, ce qui en fait l'une des destinations préférées pour se retrouver et célébrer en famille, entre amis et partenaire.

QUE FAIRE EN COLOMBIE POUR LA NOUVELLE ANNÉE 2020

La Colombie est considérée comme l'un des pays avec la plus grande diversité de flore et de faune. (Photo: Alamy.es)

La Colombie Il est considéré comme l'un des 17 pays le plus méga diversifié au monde et le plus diversifié par unité de surface de la planète. Ce beau pays a environ 2 000 espèces de poissons et le plus grand nombre d'espèces endémiques de papillons. La Colombie Il occupe la première position dans une variété d'orchidées, a plus de 50 000 espèces de fleurs et diverses espèces de plantes carnivores.

Au niveau mondial, La Colombie C'est le premier chez les espèces d'amphibiens. Le pays se classe au quatrième rang mondial chez les mammifères avec 456 espèces découvertes et cinquième chez les espèces de primates. C'est le deuxième pays le plus méga-diversifié au monde, imaginez tout ce que vous pouvez explorer et savoir.

La Colombie Il a une position stratégique au cœur du continent américain, sur l'équateur, cela fait La Colombie à la porte d'entrée Amerique du Sud. Un paradis de 365 jours, accompagnée d'un climat tropical où il n'y a pas de saisons, mais les contrastes et la biodiversité sont la preuve de votre imagination.

L'hôtel est exposé depuis de grands hôtels luxueux à travers des logements modernes, des haciendas typiques au milieu de vastes plantations de café, des auberges touristiques dans des réserves naturelles ou à proximité de la mer, à des hôtels de charme exquis avec le charme de la XVIe siècle. En outre, un large éventail de centres de congrès, de foires et de salles de réunion avec une technologie et une logistique de classe mondiale, pour assurer le succès d'un événement.

La gastronomie La Colombie est aussi variée que ses propres régions, le résultat du métissage, et enrichie avec les contributions ethniques et culturelles des indigènes, espagnols, africains et arabes.

Avec une variété d'endroits, de climats, il y a beaucoup d'options pour célébrer le vacarme de l'année et commencer celui qui vient avec de bonnes vibrations et un excellent sourire.

SITES TOURISTIQUES ET MEILLEURS LIEUX POUR COMMENCER ÉTÉ 2020 EN COLOMBIE

C'est le seul pays d'Amérique du Sud à avoir des côtes dans l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes. (Photo: Pinterest)

° Parc Tayrona, Magdalena

Le nom de Colombie a été conçu par le Vénézuélien Francisco de Miranda pour nommer l'union de l'Équateur, de la Colombie, du Panama et du Venezuela actuels, en hommage à Christophe Colomb. (Photo: Twitter)

Il Tayrona Il est à 35 minutes de Santa Marta dans le département de Cupcake, et est l'un des parcs naturels les plus importants de La Colombie, puisqu'en plus d'abriter une immense flore et faune, il abrite des peuples autochtones Wiwas, Arhuacos, Kankuamos et Koguis.

Il Parc Tayrona est sur les contreforts de la Sierra Nevada de Santa Marta, la plus haute montagne côtière du monde, et dans ce bel endroit des baies, des criques et des plages de rêve délimitées par des mangroves, des forêts sèches et les eaux cristallines de la mer se forment Caraïbes.

Que faire pour la fin de l'année à Tayrona?

En Colombie, le café est le principal produit d'exportation légal, probablement dépassé par la vente illégale de pâte de cocaïne, transformée à partir de feuilles de coca récoltées principalement au Pérou et en Bolivie. (Photo: Seecolombia)

Pour passer la fin de l'année en La Colombiesans aucun doute Parc Tayrona C'est l'un des meilleurs endroits pour passer la nouvelle année Amérique latine. Dans le Parc Tayrona Non seulement vous pouvez profiter de magnifiques plages de sable blanc, mais vous pouvez également explorer des sentiers marins, des récifs coralliens et découvrir une petite partie de la vie marine qui vit dans la mer. Caraïbes.

Les plages incontournables que vous devez visiter cette nouvelle année Parc Tayrona, ils sont: Cabo San Juan, La piscine, Récifs, Reed et Plage de cristal. Dans Île Needle et Grenat Vous pouvez plonger. De plus, au plan de la plage, vous devez ajouter que pour les atteindre, vous devez entrer par la forêt, ce qui vous donnera la possibilité de contempler de beaux paysages et d'observer des oiseaux, des mammifères et des primates.

Comment se rendre à Tayrona au Nouvel An?

En Colombie, un arbre pousse trois fois plus vite qu'au Chili et neuf fois plus vite qu'au Canada, ce qui en fait une richesse forestière potentielle. (Photo: monshi_molortz)

Arriver à Tayrona par vous-même c'est très, très facile, il vous suffit d'arriver en voiture, en bus ou en avion jusqu'à la ville de Santa Marta, et en Santa Marta Vous devez vous rendre au marché public. Dans le marché public ou le terminal de transport de Santa Marta vous pouvez prendre un bus qui va à La Guajira ou Palomino.

° Guatavita, Cundinamarca

La Colombie est 7 fois plus petite que le Brésil et compte presque le même nombre de 55 000 000 plantes, ce qui représente 20% des plantes du monde. (Photo: tatilalita)

Guatavita Il est à 1 1/2 heures de Bogota et c'est une ville d'histoires, non seulement à cause de la célèbre légende de De l'or, mais parce que là aussi il a disparu sous les eaux du réservoir J'ai pris la vieille ville de Guatavita, et un nouveau a été construit, conçu selon l'architecture de la colonie.

En décembre, les immenses maisons de Guatavita Ils ont une blancheur particulière, ils sont couverts de lumières de Noël, tout comme les rues, les arènes, l'église et le parc principal. Le tout organisé pour le festival des lumières qui commence 7 décembre.

Que faire pour la fin de l'année à Guatavita?

La Colombie est le plus grand producteur d'émeraudes au monde, avec 60%, et possède la plus grande mine du monde à Boyacá. (Photo: silvialarios7)

Pour commencer, vous pouvez vous promener dans les rues pavées de la ville, en apprendre davantage sur l'histoire de la vieille ville et être impressionné par l'architecture exquise de la place et de la Rue des Arches. Vous pouvez marcher Pont des amoureux, aller au Souhaitant bien et à Musée indigène. Devant la ville se trouve le réservoir de J'ai pris, où vous pouvez faire du parapente et des sports nautiques, et dans les montagnes qui l'entourent, vous trouverez des itinéraires d'alpinisme, d'escalade et de promenades écologiques.

D'autre part, Guatavita est connu pour la lagune de Guatavita, mais la vérité est que cela appartient géographiquement à la municipalité de J'ai faussé et est situé à 3000 mètres au-dessus du Cordillère orientale.

Comment arriver à Guatavita?

1815 espèces d'oiseaux font de la Colombie le premier pays au monde avec autant d'espèces. (Photo: Twitter)

Pour accéder à Guatavita le nouvel an, vous pouvez prendre un bus Portail nord de Bogotá. Là, les entreprises Flotte Tenza Valley et Transport de l'Alliance Ils offrent dans chaque sens. Le voyage dure une heure et demie et si vous le souhaitez, vous pouvez d'abord descendre pour aller à la lagune puis visiter la ville.

° Palomino, La Guajira

En Colombie, l'hymne national est considéré comme le deuxième plus bel hymne national au monde après la France. (Photo: Travel Co)

Palomino C'est une petite ville dans la municipalité de Dibulladans La Guajira. Une ville au rythme lent, des sentiers et des magasins en bois, qui abrite l'une des plus belles plages de La Colombie d'où vous pouvez voir le Sierra Nevada de Santa Marta.

Palomino, a des paysages naturels incroyables, des rivières calmes et une mer parfaite pour apprendre à surf. Le visiter à la fin de l'année est une excellente alternative si vous cherchez une destination de randonnée sur la côte caraïbe.

Que faire pour la fin de l'année à Palomino?

Deux des quatre chronosaures du monde se trouvent à Villa de Leyva, en Colombie. (Photo: juanmedinaph)

L'activité la plus populaire au Palomino c'est lui tube, qui consiste à descendre sur un pneu le long de la rivière de la jungle à la mer. Il tube Il est accompagné d'une courte marche jusqu'au point où vous voulez vous laisser emporter par le courant et en ville vous pouvez louer le char.

De nombreux voyageurs choisissent également de se rendre à Palomino en nouvel an, pour la tranquillité de ses plages. Alors profitez de vos vacances pour vous détendre en mer, lisez ce livre que vous avez toujours voulu, célébrez une lune de miel différée, reposez-vous de la promenade à Lost City ou simplement vous déconnecter du monde du travail.

D'autres plans disponibles à Palomino, impliquent une importante composante culturelle et naturelle, puisque cette région habitée par des populations autochtones wiwa, koguis et arhuacos permet d'aborder leur culture dans les villages de Seydukwa et Gotsezhy.

Seydukwa et Gotsezhy ce sont des communautés nichées au sommet de la Sierra Nevada, où pouvez-vous trouver le Mamos, la plus haute autorité indigène chargée de maintenir vivante la connaissance du peuple et de transmettre à la prochaine génération une vision dans laquelle la préservation de l'environnement prévaut.

Comment arriver à Palomino?

La Colombie est le deuxième exportateur mondial et possède la plus grande diversité d'espèces florales au monde, plus de 50 000, dont 3 500 sont des orchidées et 233 des orchidées indigènes; Ils sont le premier producteur d'oeillets et le second de roses. (Photo: Travel Co)

Un Palomino vous pouvez arriver en bus depuis Santa Martale Parc Tayrona et Riohacha. Gardez à l'esprit qu'à Palomino il n'y a pas de terminal de bus, donc le bus vous laissera à l'entrée de la ville, à partir de 15 minutes vous pouvez marcher jusqu'à la plage ou le logement ou prendre un taxi moto.

° Îles Rosario Carthagène

155 000 colibris font de la Colombie le premier pays de cette espèce au monde. (Photo: Travel Co)

Le Îles Rosario C'est un archipel formé par 30 îles qui font partie de Parc naturel national de Corales del Rosario et Saint Bernard, situé dans les Caraïbes colombiennes à seulement 45 minutes en hors-bord de Carthagène et à 50 minutes de Tolú.

Coraux du Rosaire et Saint Bernard, est le seul parc de La Colombie C'est sous l'eau. Un endroit merveilleux à visiter en famille pendant les vacances de fin d'année, où vous trouverez des barrières de récifs coralliens, des mangroves, des marais, des lagunes, des zones humides, des herbiers marins, des côtes rocheuses, des forêts sèches et de nombreuses plages.

Que faire pour la fin de l'année aux îles Rosario?

290 des étoiles de mer et des oursins viennent de Colombie. (Photo: dogntravel)

L'attraction principale de Îles Rosario C'est sur ses plages de sable blanc, ses sentiers marins propices à la plongée et ses magnifiques couchers de soleil. Bien que de nombreuses îles soient inhabitées, dans plusieurs, il est possible de trouver des coins loin de la foule et des endroits pour se reposer.

Big Island, est le point d'arrivée et de départ pour les excursions et les voyageurs indépendants qui viennent de Carthagène. En outre, il abrite certains complexes hôteliers et hôtels de luxe, où vous pouvez trouver des activités telles que plongée, plongée en apnée et visites en kayak.

L'un des meilleurs plans pour la fin de l'année est de se rendre à Big Island, explorez en kayak les beaux tunnels formés par les mangroves, puis visitez le Lagune enchantée pour profiter du plancton lumineux. Imaginez nager dans le lac par une nuit sombre et être capable de voir de petites lumières vertes danser autour de votre corps.

D'autre part, à partir de Big Island vous avez accès à d'autres paradis comme le Ile pirate, l'une des plus petites mais l'une des plus belles et exclusives options de l'archipel, où vous pourrez en apprendre davantage sur les habitants et la faune et la flore indigènes.

Comment se rendre aux îles Rosario?

Troisième pays au monde en matière de ressources en eau: 1 200 rivières, 258 sont de grandes rivières, 1 600 lacs, 4 500 micro-bassins et 1 900 marais. (Photo: Travel co)

De la jetée du Bodeguita dans le Centre historique de Carthagène vous pouvez monter un bateau Big Island, le trajet dure 45 minutes ..

Dans le port de la ville de Tolú vous pouvez prendre le bateau pour Île Mucura. Le voyage dure 50 minutes et si vous prévoyez de passer la nuit sur l'île, il est préférable d'avoir votre réservation prête. En outre, pour entrer dans les îles Rosario, vous devez payer un port et une taxe administrative.

° Désert de la Tatacoa, Huila

La Colombie est répertoriée comme le pays avec un indice de très belles femmes. (Photo: Travel Co)

Il Désert de la Tatacoa, est l'un des paysages les plus impressionnants et uniques de La Colombie, et bien que techniquement ce ne soit pas un désert mais une forêt tropicale très sèche, c'est la deuxième plus grande zone aride du pays et un endroit idéal pour l'observation astronomique et la photographie de nuit.

Visitez le désert du Tatacoa À la fin de l'année 2019, c'est certainement un super plan qui vous rapprochera de l'un des quartiers les plus exotiques de La Colombie, où plus de 7 000 fossiles au moins 13 millions d'années.

Que faire pour la fin de l'année dans le désert de Tatacoa?

EN Colombie, la Sierra Nevada de Santa Marta, qui est le parc national, est la plus haute chaîne de montagnes côtières du monde. (Photo: Travel Co)

Il Désert de la Tatacoa Il est divisé en deux grandes parties, l'une en terre grise connue sous le nom de Vallée de la luneet un autre sol rougeâtre appelé Cuzco ou la vallée de Mars. Dans les deux endroits, vous trouverez des sentiers que vous pouvez parcourir à pied et où vous trouverez d'étranges formations géologiques, gros cactus et paysages magnifiques que vous pouvez capturer avec votre appareil photo.

Comment se rendre dans le désert de Tatacoa?

En Colombie, vous pouvez visiter de merveilleuses villes comme Carthagène des Indes ou de belles villes comme Barichara, nommée "la plus belle petite ville de Colombie" qui est un monument national. (Photo: Travel Co)

Pour vous rendre dans le désert, vous devez Neiva à la municipalité de Villavieja. Le trajet en bus dure 2 heures. Dans Villavieja Vous devriez chercher un guide et vous transporter dans le désert ou la chose la plus simple est de faire ce tour.

Dans le désert, vous pouvez dormir dans le Bereshit Hotel, Bethel BioLuxury, Real Dream Tatacoa ou dans le Maison de campagne Los Cactus. Cependant, une option moins chère consiste à Neiva dans le Cacica Hostel, Jesmar Hotel ou le Backpackers et voyageurs.

° Villa de Leyva, Boyacá

La capitale de la Colombie est Bogotá, l'une des capitales situées à la plus haute altitude du monde: 2 640 m. Sur le niveau de la mer. (Photo: colbecerra)

Villa de Leyva, est l'un des plus beaux villages de La Colombie, une ville coloniale figée dans le temps et reconnue comme Monument national. Villa de Leyva C'est une ville photogénique qui a été conservée de manière exceptionnelle. Un endroit parfait pour passer le réveillon du Nouvel An La Colombie, où en plus des rues pavées et des bâtiments blanchis à la chaux, vous trouverez des paysages ruraux variés, allant de la lande

Que faire pour la fin de l'année à Villa de Leyva, Boyacá?

Vous ne pouvez pas parler d'une seule cuisine colombienne car chaque région a sa propre gastronomie. (Photo: Travel Co)

Tout d'abord, vous pouvez connaître Place principale de la Villa de Leyva, l'un des plus beaux de La Colombie et le plus grand de Amérique latine. La place avec son style colonial, ses sols et ses bâtiments en pierre, est un excellent point de départ.

Dans la Place principale vous trouverez l'imposant Temple de Notre-Dame du Rosaire, un bel édifice qui présente l'architecture du baroque colonial. À quelques mètres, vous pourrez visiter le musée préhistorique, qui abrite des dinosaures et des sculptures fossiles trouvés dans la région.

Comment arriver à Villa de Leyva, Boyacá?

L'un des faits curieux de la Colombie liés à sa faune est que dans le pays, vous pouvez trouver une espèce de papillons sur cinq sur la planète. (Photo: Travel Co)

Un Villa de Leyva vous pouvez vous y rendre très facilement en voiture privée ou Terminal Nord ou celui de Salpêtre de Bogota. En bus, chaque trajet dure environ 3 heures et demie. Les meilleures options de hébergement à Villa de Leyva, ils sont: Everest Hostel, Musée du chocolat Mansion, Xue Hostel, La place principale du Rocher, Duruelo Inn, Maison d'art, Glamping Stone Forest et Jardins de la Villa.

Jardin, Antióquia

La grande variété culturelle et régionale que nous trouvons dans le pays signifie que nous pouvons parler de plus de 20 costumes typiques colombiens. (Photo: luisgomezll)

Jardin c'est une population pittoresque de Antioquia du sud-ouest, autoproclamé la ville la plus mignonne de Antioquia et répertorié comme Ville patrimoniale de Colombie.

Les rues de Jardin Ils se caractérisent par leur architecture coloniale préservée et pour accueillir l'une des places principales les plus accueillantes et colorées de La Colombie. Un charme culturel et naturel parfait pour fêter la fin de l'année.

Que faire pour la fin de l'année à Jardín, Antióquia?

10% de la forêt amazonienne se trouve en Colombie. (Photo: Travel Co)

Au charme de Jardin vous devez ajouter les sentiers environnants et les plantations de café, où il existe différentes routes écologiques, des grottes, des cascades et un grand nombre d'oiseaux qui peuvent intéresser les fans de la écotourisme.

Au centre de Jardin est le Basilique mineure de la Immaculée Conception, une imposante église de style néo-gothique. À proximité, Christ Roi, l'un des meilleurs points de vue de Antioquia et un endroit où vous pouvez prendre un délicieux café ou une bière fraîche.

Aussi, si vous aimez l'aventure, certainement Jardin C'est l'un des meilleurs endroits pour passer la nouvelle année La Colombie, car vous pouvez également parcourir plusieurs routes rurales à la recherche d'autres attractions naturelles telles que le Grotte des Guácharos et Cascade de La Escalera.

Enfin, vous ne pouvez pas quitter cette belle municipalité sans visiter etl Parc naturel de Rocks Garden, un petit paradis où chaque jour, de nombreux coqs rock chantent, dansent et décorent leur plumage rouge vif cherchant à impressionner les femelles.

Comment arriver à Jardín?

La Colombie compte plus de 300 plages d'une grande beauté naturelle pour les autochtones et les touristes. (Photo: Twitter)

Un Jardin vous pouvez arriver du Terminal de transport sud de Medellin, les bus qui parcourent l'itinéraire sont des compagnies Ochoa rapide et Transport du sud-ouest.

TRADITIONS DU NOUVEL AN EN COLOMBIE

Célébrer la fin de l'année en famille est l'une des sensations les plus gratifiantes.En Colombie, ils célèbrent ensemble plusieurs traditions pour terminer l'année, découvrez lesquelles. (Photo: Design.pic) Sous-vêtements jaunes: Le 31 décembre, presque tout le monde porte ses sous-vêtements jaunes. Bébés, enfants, adolescents, adultes et grands-parents. Le port de ces vêtements jaunes nous permettra d'avoir une année pleine de prospérité et de joie.Transportez de l'argent dans votre poche dans votre portefeuille: Recevoir le nouvel an sans argent dans votre portefeuille ou dans votre poche ne devrait pas être habituel. On dit que recevoir l'année avec de bons "discours" en haut, fera toute l'année que l'argent arrive.Lentilles, haricots ou pois chiches: Beaucoup de gens attendent minuit le premier janvier avec beaucoup de lentilles, de haricots ou de pois chiches dans leurs poches. L'intention est d'avoir une année pleine de prospérité économique, spirituelle, émotionnelle, etc.Liste des objectifs ou souhaits: Cette liste ne concerne pas correctement les présages. L'idée de faire une liste avec des désirs est d'être clair sur les objectifs de l'année prochaine et de pouvoir les atteindre pleinement.Marcher avec la valise sur le bloc: Vous vous souvenez sûrement avoir vu votre voisin ou un voisin marcher avec le sac à roulettes à midi le soir. Cette pratique est réalisée avec la claire intention d'avoir une année pleine de voyages.Flan: Ce n'est pas un présage pour la nouvelle année, mais à ce moment-là, cela semble trop. Depuis Noël, nous nous nourrissons de crème anglaise, même dans les neuvaines est le plat principal.Pommes de terre: Oui, les pommes de terre. L'idée de cette tradition est d'avoir trois pommes de terre sous le lit. Une pomme de terre doit être complètement pelée, une autre doit être à moitié pelée et l'autre doit être non pelée. Le 1er janvier, toute pomme de terre (sans observation) est prise, et selon celle qui sort, il y aura une année avec une bonne, régulière ou mauvaise économie.Montez les escaliers: Monter les escaliers le 31 décembre est une pratique très métaphorique pour réaliser des promotions dans tous les aspects de la vie au cours de la nouvelle année.Épis de blé: Les épis de blé sont achetés et vendus beaucoup depuis la période de Noël. Dans la nouvelle année, l'idée d'épis de blé est d'avoir une année avec une bonne solvabilité économique. De plus, c'est un présage axé sur l'harmonie et la paix des maisons.Douze raisins: Certes, nous avons tous fait cela: à douze heures du soir, nous buvons douze raisins et, fondamentalement, nous devons tous les avaler. A chaque cépage, il faut faire un vœu pour l'année à venir.Bougies: Ce n'est pas seulement une pratique de fin d'année. Mais la grâce des bougies, c'est que, selon la couleur, différentes valeurs viendront. Prospérité, amour, solvabilité économique.