Nouvel an 2020 | Espagne | Que faire | Meilleurs endroits | Début été 2020 | Sites touristiques | Parties | Traditions et plus | Ibiza | Madrid | Malaga | Vigo | Gran Canaria | PHOTOS Hors Côté

Nouvel an 2020le nouvel An c'est presque là, c'est un célébration internationale dans lequel l'arrivée d'un nouveau cycle de 12 mois qu'il connaît comme l'année. Il nouvel An C'est peut-être la fête à laquelle plus de gens participent, car d'une certaine manière, la plupart des êtres humains ont des raisons de le faire, soit pour célébrer une autre année qui arrive, soit pour une année qui part et ne revient pas.

Nouvel an 2020, ce qui est vrai, c'est que le nouvel An Ce sont des vacances très émouvantes dans le monde entier. Il 1er janvier c'est la date à laquelle la nouvelle année commence et il est de coutume de la célébrer la veille, c'est-à-dire la 31 décembre.

Nouvel an 2020Avec l'arrivée d'une nouvelle année, il y a de l'attente et de la joie dans les familles, peut-être parce que c'est une raison de renouveau et de retrouvailles. Sa célébration est généralement à 00: 00hr. un toast est fait et ils mangent 12 raisins le plus rapidement possible en faisant un vœu pour chacun. Les cloches sont données et le début d'une nouvelle année est annoncé; Les raisins représentent chaque mois de l'année qui commence.

Nouvel an 2020, chaque pays a ses propres coutumes pour chaque moment de l'année. La tradition de reveillon plus souvent dans Espagne C'est manger douze raisins accompagnant les douze cloches qui annoncent l'arrivée de la nouvelle année. L'établissement de cette pratique en tant que tradition remonte 108 ressorts retour quand 1909 il y avait un surplus de vendanges et dans les maisons les raisins étaient utilisés pour les prendre la dernière nuit de l'année. Cependant, il existe des enregistrements antérieurs de personnes se réunissant dans le Porte du Soleil et mangé des raisins reveillon.

Non seulement depuis Porte du Soleil Madrid peut vivre l'excitation du changement d'année. Depuis la cathédrale et les tours d'horloge installées dans les mairies, chacune 31 décembre les sons sonnent 12 carillons qui annoncent la fin d'une année et marquent le début de douze mois supplémentaires.

Dans de nombreuses places des villes espagnoles se trouve le festival de reveillon, devient le lieu de rencontre et de partage du moment donc attendu des cloches car bien que nous puissions le voir à la télévision, rien n'est comparable à plonger dans la fête qui tourne de nombreux endroits depuis des heures avant minuit et écouter les cloches avec les milliers de personnes qui s'y rassemblent.

QUE FAIRE ET LES MEILLEURS LIEUX POUR COMMENCER LA NOUVELLE ANNÉE 2020 EN ESPAGNE

À Madrid

Madrid depuis le toit d'un bar, capitale de l'Espagne, l'Europe. (Photo: Aéroport Paris-Vatry) Spectacle du Nouvel An spectaculaire: Divers théâtres de la ville de Madrid. Recevez la nouvelle année avec style avec un spectacle qui vous fera attendre le 12 la nuit Soyez plus divertissant que jamais. Dans Madrid Vous avez plusieurs options indiquées pour aider la famille.Un gala de première division: Real Café Bernabéudans Madrid. Marquez un but à 2019 et célébrer la reveillon dans le stade de football de Real Madrid. La fête a un DJ, un bar ouvert, un dîner exclusif, une grande sélection de vins, un cotillon et, bien sûr, les douze raisins de chance. Les enfants peuvent profiter d'un menu pour enfants et d'une fête très spéciale avec des cadeaux, des jeux dans lesquels ils seront toujours accompagnés par une équipe de gardiens. Le flamenco dit au revoir à 2019 avec beaucoup d'elfes: Tablao Flamenco Las Tablas, dans Madrid Cet endroit présente une façon différente de démarrer 2020 pour la nuit de fin d'année. Un dîner de gala pour terminer avec un bon goût, en profitant du meilleur flamenco en direct animé par le Table Flamenco Las TablasUn spectacle de flamenco dans lequel différents styles sont mélangés sur la scène, résultant en force, passion et dévouement, avec la collaboration spéciale de Alejandro Granados, artiste invité à la danse. Le dîner de gala débutera à 21h et le spectacle de flamenco commencera à 23h. Juste avant minuit, le spectacle sera interrompu pour prendre les raisins porte-bonheur et les toasts pour la nouvelle année. Déjà dans le 2020 Vous continuerez à célébrer l'arrivée de la nouvelle année par des réjouissances, des gobelins, des danses et des boissons.

Hors de Madrid

(Photo: Queveren.net) Nouvel an dans un camping de la Sierra de Gata: Camping Los Escullos, dans Cabo de Gata. L'un des endroits les plus exceptionnels et magiques pour passer Noël c'est lui Cabo de Gata, et si vous voyagez avec des enfants, passez ces journées spéciales au camping Les sculptures Ce sera un vrai luxe.Après une programmation de Noël étendue, les activités attendent la fin de l'année. Le jour de reveillonAprès le dîner, c'est le tour des raisins et un cotillon amusant. Pour récupérer après la fête, rien de tel que de prendre un repas au restaurant du camping puis de s'allonger sur les lits balinais de la station pour admirer le coucher du soleil. L'endroit et le moment idéal pour que les adultes se détendent pendant que les enfants jouent.Nouvel an en pleine nature: Granja El Enebral, dans Ségovie L'Enebral vous propose de passer des vacances authentiques Noël, y compris le reveillon, avec la neige et la chaleur de la cheminée. Vous trouverez une ferme durable et une option d'hébergement familial où vous pouvez perdre des enfants de vue avec la tranquillité d'esprit qu'ils profitent des vacances de leur vie.Dites adieu à 2019 dans la neige: Club Amistad, diverses provinces. Le Club d'amitié propose un plan spécialement conçu pour les familles ce reveillon. Ils proposent des cours pour enfants et adultes et organisent des jeux et des activités l'après-midi pour les enfants sans frais supplémentaires dans diverses stations de ski telles que Masella ou Cerler.Réveillon du Nouvel An Carnaval: Réveillon du Nouvel An Carnaval, dans Pamplona. Les habitants de Pamplona recevoir la nouvelle année reveillon se déguisant en personnages pittoresques en avant-première de Carnaval. L'atmosphère festive est concentrée dans le Vieille ville, bien qu'il puisse également être trouvé dans les quartiers de Saint Jean e Iturrama. La coutume d'anticiper la Carnaval dans Pamplona Il est récent, mais compte un grand nombre d'adeptes.Aventure du Nouvel An dans une station rurale: IrriSarri Landdans Navarra Vous aurez l'hébergement dans l'un des plus beaux espaces de Espagne et vous pourrez profiter d'un délicieux dîner dans le Jolastoki Tavern, des cadeaux, beaucoup de fête et, face au lendemain, un délicieux petit déjeuner et déjeuner pour commencer la nouvelle année du bon pied. Il dispose d'un immense espace pour enfants de plus de mille mètres carrés couverts dans lequel de multiples activités sont menées, en plus d'un grand espace extérieur.Dites adieu à 2019 en compagnie de Crazy Bird et de ses amis: PortAventura, dans Tarragone Bienvenue chez 2020 en famille. Vous dégusterez un délicieux dîner de reveillon, animé par les personnages de Noël les plus PortAventura. Vous pouvez également profiter de spectacles avec des artistes de haut niveau, spécialement invités pour cette nuit magique de l'année. reveillon dans un environnement imbattable, avec un sac de cotillons et de raisins porte-bonheur. Lorsque l'horloge sonne la dernière cloche, le feu d'artifice accueillera le Nouvel An transformer le moment en quelque chose de magique. Mais la soirée ne s'arrête pas là, un grand orchestre et un DJ animent la fête et vous font danser jusque tard dans la matinée.

DES SITES TOURISTIQUES POUR CÉLÉBRER LA NOUVELLE ANNÉE ET COMMENCER L'ÉTÉ 2020 EN ESPAGNE

Gran Canaria

(Photo: Omio.es)

Nous allons presque vers le continent africain. Loin du froid, du mauvais temps et de la Puerta del Sol dont nous parlions, nous trouvons les îles Canaries. L'un d'eux est une bonne option, mais dans ce cas, nous recommandons Gran Canaria. Ici, vous pouvez entrer dans la nouvelle année en manches courtes et même en maillot de bain. De plus, vous savez que les Canaries organisent toujours de bonnes fêtes, et le soir du Nouvel An, ce ne sera pas différent.

Vigo

(Photo: La voix de la Galice)

Le nord a aussi son charme, allez si vous en avez! Cette année, vous ne pouvez pas manquer Vigo et son éclairage incroyable, qui, selon eux, est l'un des meilleurs au monde. Bien que le froid puisse vous presser quelque chose d'autre, il vaudra la peine de mettre une couche supplémentaire pour profiter de la beauté de la combinaison Galice et Noël. Si vous êtes un amoureux des fruits de mer, votre palais en profitera comme jamais auparavant.

Ibiza

(Photo: LuxairTours)

Nous associons toujours Ibiza à l'été, mais en hiver, l'île a aussi de la magie et aussi une fête. Loin des foules qui l'accompagnent toujours, vous pourrez découvrir l'île à fond, profiter de sa beauté et ne pas sacrifier son ambiance et sa fête. Un endroit parfait pour célébrer le Nouvel An en harmonie avec nous-mêmes et avec notre planète.

Malaga

(Photo: Musées de Malaga)

Enfin, nous voulons recommander un coin d'Andalousie dont Noël gagne en popularité année après année. Nous parlons de Malaga, une ville qui continue de se renouveler et offre une quantité considérable d'activités en ce moment. Son éclairage, avec la permission de Vigo, est devenu l'un des plus admirés chaque année, et cette fois-ci, il n'a pas été différent.

TRADITIONS POUR LA NOUVELLE ANNÉE EN ESPAGNE

(Photo: Twitter) Commencez par du bon champagne ou du champagne: L'atmosphère et bien sûr la la nourriture, sont des éléments importants pour avoir l'énergie nécessaire et passer une nuit de réveillon inoubliable. Les Espagnols s'assurent de commencer la soirée avec un délicieux dîner et un bon champagne, creuse ou cidre. C'est un moment d'attente douze cloches, que ce soit à la maison autour de la télévision, de la radio ou, si vous décidez de laisser la préparation derrière vous, il existe différents hôtels et restaurants avec des propositions de menus et des spectacles spéciaux pour ce soir, vous les trouverez pour tous les budgets.Préparez votre costume: Sûrement après le dîner, la fête doit continuer et presque tout le monde est encouragé à sortir. Il y a plusieurs villes en Espagne où il y a une tradition de s'habiller à cette date en utilisant des perruques colorées, des masques satiriques, des costumes, des costumes ou un mélange original de ceux-ci. Il s'agit de le rendre amusant et créatif.Sous-vêtements rouges ou jaunes: La tradition ne s'arrête pas là, comme on dit, ce qui compte, c'est ce que nous portons à l'intérieur. Dans ce cas, ils le prennent très au sérieux et tous les magasins sont peints en rouge, vous trouvez: culottes, slips, bretelles, foulards, chapeaux. C'est un la tradition ce qui garantit que l'utilisation de cette couleur ne manquera pas d'amour au cours de la prochaine année. Et si c'est de l'argent, vous pouvez porter des vêtements jaunes pour la prospérité ou si vous le portez à l'envers, c'est augure de renouveler à fond le placard l'année prochaine.12 raisins: La tradition consiste à manger 12 raisins au son des cloches et allez faire un vœu pour chacune d'elles, ce qui sera ce que vous souhaitez réaliser pour la nouvelle année qui vient.Pour le retour à la maison: Churros et chocolat chaud, pour clôturer la fête en beauté, vous pouvez vous faire dorloter et déguster de délicieux churros au chocolat chaud. Une excellente façon de voir le lever du soleil et une nouvelle année pour commencer.