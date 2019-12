Nouvel an 2020 | Mexique | Que faire | Meilleurs endroits | Début été 2020 | Sites touristiques | Parties | Traditions et plus | Mexique | Célébration | Cancun | Morelia | Veracruz | San Miguel de Allende | Acapulco | Mexico | PHOTOS Hors Côté

Nouvel an 2020, la nouvelle année est presque là, c'est un célébration internationale dans lequel se célèbre l'arrivée d'un nouveau cycle de 12 mois qu'il connaît comme l'année. La nouvelle année est peut-être la fête à laquelle plus de gens participent, car d'une certaine manière, la plupart des êtres humains ont des raisons de le faire, soit pour célébrer une autre année qui arrive, soit pour une année qui s'en va et non reviens

Nouvel an 2020, Ce qui est vrai, c'est que la nouvelle année est une fête très émouvante dans le monde entier. Il 1er janvier c'est la date à laquelle la nouvelle année commence et il est de coutume de la célébrer la veille, c'est-à-dire la 31 décembre.

Nouvel an 2020, Avec l'arrivée d'une nouvelle année, il y a de l'attente et de la joie dans les familles, peut-être parce que c'est une raison de renouveau et de retrouvailles. Sa célébration est généralement à 00: 00hr. un toast est fait et ils mangent 12 raisins le plus rapidement possible en faisant un vœu pour chacun. Les cloches sont données et le début d'une nouvelle année est annoncé; Les raisins représentent chaque mois de l'année qui commence.

Nouvel an 2020, ainsi que dans le reste du monde, célébrant le nouvel an en Mexique Cela ne se fait pas nécessairement à la maison. Les familles ou les amis se rencontrent également dans les restaurants qui proposent dîner et danser. En outre, les gouvernements des États organisent également des fêtes de masse dans les lieux publics, tels que la place de la Constitution (Zocalo) ou dans le Monument à la Révolution, dans le Mexico, ou dans la belle Parc Fundidora, à Monterrey, Nouveau Lion.

QUE FAIRE POUR LA NOUVELLE ANNÉE 2020 AU MEXIQUE

La fin de l'année est la meilleure occasion de célébrer en famille et entre amis. (Photo: Flickr)

► Vous pouvez commencer par la manière la plus pratique, chercher un hôtel pour célébrer le Nouvel An, où vous pourrez dîner, faire la fête et aussi vous reposer. Certaines des options préférées pour certaines personnes sont de regarder le dernier coucher de soleil face à la mer, puis de prendre un cocktail dans la piscine de l'hôtel le premier jour de l'année. Personne ne peut leur en vouloir, Mexique Il possède certaines des plus belles plages du monde dans des destinations touristiques populaires et dans des coins cachés. Mais si vous préférez éviter la foule et vous amuser dans les villes mexicaines les plus populaires, il existe également des options à revendre.

► Si votre style et votre tradition vont plus pour une ambiance chaleureuse et familiale. Ce serait une expérience différente d'aller dans un hôtel-hacienda pour fêter le nouvel an, cette date serait une occasion idéale. Vous pouvez vous évader avec votre partenaire ou avec toute la famille, ces hôtels ont des espaces, des jardins et une histoire qu'ils aimeront tout le monde également.

► Si vous songez à recevoir la nouvelle année en couple, il y a des options assez romantiques autour du Mexico, Guadalajara et Monterrey. Rien de tel que d'écouter 12 carillons Dans les bras de l'amour de ta vie.

► Si aucune des options ci-dessus ne vous convainc et que vous aimez déguster un bon vin, vous pouvez profiter de certaines des routes des vins les plus célèbres de Mexique, qui en plus de sa haute qualité, impliquent des destinations, des hôtels et des expériences incroyables. Alors profitez des villes magiques et reposez-vous, dégustez d'incroyables propositions gastronomiques, dites adieu à l'année dans l'un des décors naturels les plus reposants du pays. Si vous voulez un plan plus silencieux pour passer cette nouvelle année, cela peut être l'option pour vous.

MEILLEURS LIEUX POUR COMMENCER LA NOUVELLE ANNÉE 2020 AU MEXIQUE

Le Mexique a une variété d'endroits pour célébrer cette nouvelle année et profiter de l'été 2020 qui s'en vient. (Photo: Britannica)

Nous apportons quelques recommandations qui peuvent être idéales pour passer une fin d'année et profiter du début de l'été de cette année 2020.

1-. Restaurant Bellini 360 °

Ce restaurant tourne pendant que vous savourez votre plat préféré et que vous fêtez. (Photo: Destinations Mexique)

Aviez-vous imaginé recevoir la nouvelle année d'une manière incroyable que dans un restaurant tournant? Eh bien, le Restaurant Bellini au-dessus de World Trade Center construction en Colonie de Naples C’est vraiment une idée magistrale de célébrer la nouvelle année Mexique.

Bellini Il propose un forfait de réveillon du Nouvel An qui vous emmène à une célébration standard pour éclater la célébration. Vous pouvez également profiter d'un dîner avec des boissons, du café et même 12 raisins Pour vos souhaits de la nouvelle année.

2.- La tour latino-américaine

Célèbre tour du Mexique où vous pourrez assister aux feux d'artifice. (Photo: Kayak.com)

Si peut-être l'idée d'un restaurant tournant n'est pas exactement votre truc, mais peut-être êtes-vous toujours un amoureux des hauteurs et combien plus dans une journée où le ciel nocturne éblouit avec le spectacle de feux d'artifice de la nouvelle année. La Tour latino-américaine C'est l'un des meilleurs endroits pour célébrer la nouvelle année au Mexique.

Tout d'abord, il est Miralto, un restaurant au 41e étage exactement 204 mètres de haut. C'est un endroit idéal pour les boissons et la nourriture, et la vue est impeccable pour voir les feux d'artifice.

3.- El Zócalo pour célébrer la nouvelle année au Mexique

Place principale de Mexico. (Photo: TripAdvisor)

Vous aimez la musique, la nourriture, les boissons et les bonnes personnes vibrent? Si oui, vous devriez profiter de votre nouvelle année Prise Le carré du La construction c'est le lieu fixe de la fête Mexique depuis des temps immémoriaux et où maintenant aussi les gens se réunissent pour recevoir la nouvelle année. Une très bonne option pour célébrer cet endroit.

SITES TOURISTIQUES, FESTIVALS DU MEXIQUE POUR CÉLÉBRER LE NOUVEL AN ET COMMENCER ÉTÉ 2020

C'est une ville mexicaine située dans l'État de Quintana Roo, à la tête de la municipalité de Benito Juárez, située dans l'est du Mexique. (Photo: millénaire)

1.- Los Cabos, Basse-Californie du Sud

La Basse Californie du Sud est un état entouré par la magnificence de la mer de Cortez et de l'océan Pacifique qui en font un véritable paradis entre deux mers. (Photo: le pays)

Au nord-est de Mexique Vous trouverez cette destination totalement balnéaire où vous pourrez vous détendre et passer la fin de l'année en profitant d'une vue paradisiaque. La particularité de cet endroit est qu'il propose des plans pour tous les styles, selon ce que vous voulez faire de nos jours.

Si votre objectif est de vous détendre, nous vous recommandons de visiter San Jose del Cabo, mais si au contraire vous avez envie de plans avec plus d'activité, Cabo San Lucas Vous trouverez toute l'action comme les fêtes et les stations balnéaires.

Endroits pour célébrer la fin de l'année à Los Cabos

Assister à la 31 la nuit à Plage El Médano où vous pouvez regarder un grand spectacle de feux d'artifice puis dîner dans un restaurant au bord de la mer. Si vous voulez une fête pour célébrer la nouvelle année, vous pouvez assister à la Hotel Casa Dorada. Cet endroit situé dans le Cabo San Lucas, offre à ses visiteurs une fête incroyable avec de la nourriture délicieuse, de la musique live et de la fête. Chaque année, le thème est la couleur blanche. Pour avoir un dîner exquis, allez à Hotel Ganzo dans le Cabo San José. Cela offre un menu très diversifié et aussi une fête incroyable où vous êtes sûr de dire au revoir à 2019 de la meilleure façon. Enfin, ce que vous ne pouvez pas manquer les caps, une grande fête dans le Hôtel Blue Marlin Ibiza. L'événement commence le 29 décembre, finissant le 31 Le coût des billets pour participer à la fête varie en fonction de la zone à laquelle vous souhaitez accéder.

2.- Cancun, Quintana Roo

Cancun est divisée en cinq zones, l'île de Cancun est la première et la plus importante zone hôtelière. (Photo: Barcelo)

Cancun C'est un endroit merveilleux pour célébrer la nouvelle année. Nous savons tous que ce qu'il offre est incroyable. Bien que ce ne soit pas l'option la moins chère, vous ne regretterez pas de voyager et de vous reposer.

Que faire à Cancun en fin d'année?

Lorsque vous voyagez à Cancun en famille, vous pouvez assister à la 31 décembre aile Célébration du nouvel an dans le Bateau pirate Cancun. L'événement propose un dîner, un bar ouvert et divers spectacles pour tous les âges.Si vous voyagez avec votre partenaire et que vous recherchez une soirée romantique pour le nouvel an, réservez Columbus un bateau qui vous permet de dîner et de célébrer pendant que vous voyagez sur la côte de Mexique. La visite comprend un dîner, un bar ouvert, des chapeaux et surtout une bouteille de champagne à griller avec votre partenaire.Mandala Cancun C'est l'un des endroits les plus connus de Cancun. Comme chaque année, ils fêteront la nouvelle année avec une grande fête où vous pourrez danser avec vos amis ou votre famille et aussi commencer l'année avec beaucoup de plaisir.

3.- Zacatecas

Zacatecas, officiellement appelé l'État libre et souverain de Zacatecas, est l'un des trente et un États qui, avec Mexico, forment les États-Unis du Mexique. (Photo: Flickr)

Passer du temps en famille est également important à ces dates, car tout n'est pas une fête. Par conséquent, nous vous recommandons de visiter Zacatecas pour que vous receviez l'année dans une ville coloniale, familière et avec une cuisine délicieuse

Que faire à Zacatecas à la fin de l'année?

Quelques minutes après l'arrivée de 2018 depuis le Cerro de la Bufa, vous pourrez observer des millions de feux d'artifice. Un conte populaire zacatécan dit que dans le Cerro de la Bufa les gnomes vivent en charge de protéger les trésors et d'élever de beaux bébés, qui se soucient et se nourrissent pendant des mois, puis choisissent les plus forts et les donnent aux gens comme symbole de nouvel An.Zacatecas c'est l'un des états avec le temps le plus froid de Mexique, et il n'est pas rare que des chutes de neige ou de la neige fondue tombent dans la capitale et certaines des municipalités voisines. Nous vous recommandons de faire une excursion à Peuple magique de Sherry, à moins d'une heure de la ville de Zacatecas et si vous avez de la chance, tu verras la neige et essayez également un bon rôti de mariage.

4.- Acapulco, Guerrero

Il s'agit d'une ville et d'un port mexicains situés dans l'État de Guerrero, sur la côte sud du pays, à 379 kilomètres de Mexico. (Photo: Le soleil du Mexique)

Allez à Acapulco pour passer les vacances entre amis et en famille. Comme ces dates de Noël ne peuvent pas passer inaperçues. Vous pouvez aller à Acapulco et célébrer la fin de l'année à la plage ou dans un grand hôtel.

Endroits pour célébrer la fin de l'année à Acapulco

Feux d'artifice, où que vous soyez, vous ne pouvez pas manquer ce grand spectacle dans le port de Acapulco au bord de la mer. Être dans un hôtel, dans un restaurant ou sur la plage, vous verrez les différentes couleurs dans le ciel.Vidanta AcapulcoIl y a des stations qui offrent leurs installations avec de la nourriture délicieuse, de la musique live, des fêtes et des activités de divertissement pour vous et votre famille pour en profiter. Si vous êtes un amoureux de la belle vue, vous ne pouvez pas arrêter d'aller au Resort Las Brisas de Acapulco. Recevoir la nouvelle année avec l'une des vues les plus incroyables n'a pas de prix et plus encore quand c'est un endroit qui offre également à ses invités une grande fête sur la plage pour célébrer avec vos amis dansant Dans la zone dorée, vous trouverez le Copacabana Beach Club. Cet hôtel a l'avantage que dans ses environs il y a une grande variété de boutiques, bars et restaurants où vous pouvez marcher pendant vos jours de congé. La nuit du 31 décembre, il y aura une grande fête avec de nombreuses options pour le dîner et une excellente musique pour célébrer l'arrivée de la nouvelle année.

5.- San Miguel de Allende, Guanajuato

San Miguel de Allende est une ville de l'État mexicain de Guanajuato. Il fait partie de la macro-région du Bajío. (Photo: Infobae)

Cet endroit pour beaucoup est le plus beau et le plus spécial de Mexique. En fait, cette année, elle a été désignée comme la meilleure ville au monde pour sa qualité de service, sa convivialité, sa gastronomie, sa propreté, son expérience de shopping et sa beauté culturelle.

Que faire à la fin de l'année à San Miguel de Allende?

Célébrer l'arrivée de la nouvelle année dans cet endroit incroyable, c'est garantir que vous passerez un bon moment.

Parmi les bars pour les boissons et la danse sont: Mama’s bar, Leonardo’s bar et Le bar terrasse.Palissandre San Miguel de Allende, C'est un excellent hôtel que cette année va offrir à ses clients un délicieux dîner du Nouvel An. Le dîner sera dans un jardin entièrement décoré pour l'occasion. Préparez-vous à vous reposer et à profiter de cet endroit. San Miguel de Allende Vous pouvez également faire la fête. Une alternative pour recevoir la danse de l'année 2019 est la Hotel Real de Minas. Là, ils offrent un excellent dîner et une fête que vous ne pouvez pas manquer

6.- La Paz

C'est la capitale de l'État mexicain de Baja California Sur et un important centre commercial régional. (Photo: Diario Correo)

Apprenez à connaître cette ville magique avant la fin de l'année. Si la nature est votre truc et que vous n'aimez pas les plages bondées, La paix Votre nom est écrit.

Que faire à La Paz au Nouvel An

Profitez de l'une des plus belles plages de Mexique

Sloop c'était un nom presque inconnu jusqu'à ce qu'il soit devenu célèbre quand il a été nommé la plus belle plage de Mexique. Plage de Balandra C'est un paradis d'eau turquoise et de sable blanc entouré de grottes et de rochers qui semblent être tombés de l'espace. Une bonne idée est de dire au revoir à l'année en faisant une balade en kayak.

Spectacle de baleines grises

La mer de Poli Il est connu comme l'aquarium du monde et à partir de décembre reçoit des centaines de baleines grises qui viennent de la Arctique d'avoir leurs petits dans des eaux plus chaudes. Passez une journée de votre voyage à La paix pour faire une excursion et les voir à proximité.

7.- Veracruz

Veracruz est une municipalité et la ville la plus peuplée de l'état de Veracruz Ignacio de la Llave, ainsi que la ville centrale qui donne son nom à la zone urbaine connue sous le nom de zone métropolitaine de Veracruz. (Photo: Claridad.io)

Que faire à Veracruz au Nouvel An

Fête pour tout le monde sur la promenade

Il Boulevard Ávila Camacho C'est sans aucun doute la digue la plus heureuse de partout au Mexique et la nuit de 31 décembre Il devient une méga fête dans laquelle il y a différents domaines dans lesquels la musique est jouée pour tous les goûts, du danzón à l'électronique. La danse ne s'arrête que lorsqu'il est temps de compter les 12 qui se terminent par des baisers, des câlins et des félicitations.

Une vieille tradition

Vous pouvez voir des groupes de vieillards faire un étrange rituel les derniers jours de l'année. Dans Veracruz, les jarochos se déguisent en anciens et se promènent dans les rues en chantant une rime traditionnelle qui dit: "un document pour ce pauvre vieil homme, qui a laissé un fils pour la nouvelle année"

8.- Cuernavaca

Connue comme «la ville du printemps éternel», Cuernavaca a un climat magnifique qui en fait l'un des centres de repos préférés du centre du Mexique. (Photo: Telemundo)

Chaque année, Cuernavaca Il est revendiqué comme l'un des endroits préférés pour célébrer la fin de l'année, surtout si vous faites la fête et que vous voulez vous amuser.

Que faire à Cuernavaca au Nouvel An?

Dîner pour clôturer en beauté

Le dîner de gala de Las Mañanitas Hotel rassembler chacun 31 décembre, aux couples et aux familles qui veulent dire au revoir à l'année avec un très bon dîner. Avant de donner 12 heures, chacun se lève de sa table pour offrir et embrasser ses proches. Cet hôtel est célèbre pour ses magnifiques jardins exotiques où se promènent des paons et même des flamants roses.

Faites la fête en grand

Cuernavaca a des dizaines de bars et clubs qui sortent la maison par la fenêtre 31 décembre, les parties sont éclairées par des présentations de différents DJ invités.

9.- San Cristóbal de las Casas

San Cristóbal de Las Casas est une ville mexicaine, siège des pouvoirs administratifs de la municipalité homonyme de l'État du Chiapas (Mexique). (Photo: Minube)

Aimez-vous recevoir Nouvel An par temps froid? Alors oubliez les plages et encouragez-vous à découvrir San Cristobal de las Casas, une ville magique dans les montagnes qui a une atmosphère bohème pour passer les derniers jours de l'année.

Que faire à San Cristóbal de las Casas au Nouvel An?

Remplissez-vous de couleurs Chiapanecos

Il 1 janvier une grande fête populaire est célébrée à San Cristobal dans lequel les feux d'artifice sont lancés. Il y a également des défilés auxquels les femmes participent avec leurs robes et parachicos typiques; danseurs de Chiapa de Corzo Ils portent des masques en bois originaux.

Vivez le mysticisme dans San Juan Chamula

Si vous voulez passer une journée totalement hors de la routine, visitez la ville de San Juan Chamula qui est seul 30 min de San Cristobal et il est connu pour les pratiques énigmatiques que ses habitants pratiquent surtout dans l'Église du peuple.

10.- Manzanillo

Manzanillo est la ville de la commune de nom homonyme plus étendu et peuplée de l'état de Colima, limite au nord avec Minatitlan à l'est avec Coquimatlán et Armería; Au sud se trouve l'océan Pacifique; et à l'ouest et au nord-ouest, il borde l'État de Jalisco. (Photo: voyageur m)

Camomille; Saviez-vous que c'est l'un des endroits les moins chers pour passer la fin de l'année? Des vacances dans le plus beau port de Colima, avec des plages de sable fin et des baies aux eaux si calmes.

Que faire à Manzanillo au Nouvel An?

Regardez Manzanillo s'illuminer

La ville de Camomille Il organise un grand spectacle gratuit dans lequel plus de 3 tonnes de jeux pyrotechniques sont lancés qui éclairent toute la baie pendant plus de 15 minutes. Le meilleur endroit pour vivre cette fête est sur la promenade, à côté de la sculpture du Sailfish où il y a de la musique et une belle ambiance familiale. Avant et après le spectacle de lumière, essayez les collations et les collations vendues sur les étals.

Profitez d'un bon buffet et de la musique live

Il Hotel Barceló Karmina Il est expert dans l'organisation de fêtes qui durent jusqu'au lendemain. Pour prendre soin de tout, nous vous recommandons d'aller dîner ici et de profiter de vos tables de buffet qui semblent sans fin. Continuez à vous amuser sans quitter l'hôtel à la discothèque qu'ils installent devant leurs plages.

11.- Morelia

C'est une ville mexicaine, capitale de l'État du Michoacán de Ocampo et chef de la commune homonyme. (Photo: visitez le Mexique)

Osez faire un voyage pas cher du Nouvel An à Morelia, la belle ville coloniale qui acquiert une belle ambiance festive au mois de décembre.

Que faire à Morelia au Nouvel An?

Visitez le Prise des lumières

Il 31 décembre le Prise Il devient le point de rencontre de centaines de personnes d'humeur à s'amuser et à accueillir la nouvelle année. Arrivez tôt pour en profiter et voir le spectacle son et lumière projeté sur la façade du La cathédrale et commence à 20 h 45 Cet événement se répète tous les samedis de l'année.

Dîner dans un jardin sur le toit avec vue

Si vous allez à Morelia, ne manquez pas la soirée organisée par le Cantera Ten Boutique Hotel un bel hôtel design qui se trouve juste en face de la cathédrale et propose un dîner exclusif avec des plats de signature dans lesquels il ne manque pas de champagne et les 12 raisins

TRADITIONS POUR LA NOUVELLE ANNÉE 2020 AU MEXIQUE

La saison des vacances au Mexique est une heureuse occasion pleine de culture, d'observations religieuses, de tradition mais surtout c'est le moment d'être accompagné par la famille et les amis. (Photo: Canva.com) Les 12 raisins: A chaque cloche à douze heures, un raisin est mangé. Il s'agit de faire un vœu pour chacun d'eux, qui se réalisera dans l'année à venir. Soyez prudent en le faisant, il est facile de s'étouffer.Sortez avec des valises: L'une des traditions les plus courantes consiste à prendre quelques valises et à repartir à droite au début de l'année. Certaines personnes n'atteignent que quelques pas devant leur maison et d'autres font le tour de la rue. Cela symbolise le désir de voyager constamment.Balayage: Bien qu'il faille le faire tous les jours, dans ce cas, il est symboliquement balayé de l'intérieur de la maison jusqu'à la porte qui mène à l'extérieur, qu'il y ait de la poussière ou non. Il s'agit, dit-on, de conjurer les mauvaises vibrations.L'argent dans les chaussures: Avant la fin de l'année, des pièces ou des billets sont placés à l'intérieur des chaussures que vous portez pour attirer le bien-être économique. Nous ne savons pas s'il y a des points supplémentaires si les chaussures sont de marque ou si cela vaut la peine de vérifier.Brûlez les effigies de la vieille année: Des effigies de la vieille année sont construites dans certaines régions du pays, qui sont remplies de feux d'artifice et incendiées. Ensuite, elle cède la place à la nouvelle année, déjà libre de tout ce qui s'est passé dans la précédente.Sous-vêtements colorés: On dit que si vous portez des sous-vêtements jaunes, cela portera chance, surtout dans le domaine de l'argent. Mais si les sous-vêtements sont rouges, eh bien, ça varie un peu. Certains disent que cela attirera ou consolidera l'amour et d'autres que c'est d'assurer une vie sexuelle nourrie, par exemple.Le réchauffé: Impossible de ne pas inclure dans cette liste le traditionnel nouvel an réchauffé, c'est une bonne excuse pour visiter la famille, recevoir plus de câlins et félicitations pour l'année qui commence.